Скандальний дельфінарій "Немо" має зв'язки з "єдиноросами" та філії у Росії та Криму

Українська мережа дельфінаріїв "Немо", ймовірно, має звʼязки із країною-агресором, попри повномасштабне вторгнення. Осінтери з'ясували, що філії "Немо" працюють в окупованому Криму та самій Росії.

Український дельфінарій "Немо" став по-справжньому відомим у минулому році, коли його одеська філія опинилася у центрі скандалу. Тоді у мережу потрапили відео, де люди в готельному номері позували разом із морськими котиками, які в оренду здала адміністрація дельфінарію. Тепер осінтери встановили, що "Немо" має тісні зв'язки з окупантами та представниками прокремлівської партії "Єдиная Расія".

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Співпраця попри повномасштабну війну

Спершу зазначимо, що "Немо" – це мережа дельфінаріїв, які діють по всьому світу. Саме так вказано на офіційному сайті установи. Щоправда, там зовсім не згадується про те, що філії "Немо" існують у Росії, а також працюють на окупованому півострові.

Перший "Немо" відкрили в Одесі ще у 2005 році. Тоді ТОВ "Нерум" орендувало дельфінарій з тваринами. Ця компанія, підкреслюють розслідувачі, – ключова ланка, що демонструє звʼязки української мережі "Немо" зі своїми російськими філіями.

Де у Росії є філії "Немо"

Значна частина філій "Немо" на території країни – агресорки розміщена у Краснодарському краї, зокрема в Нижньому Новгороді, Анапі, Станиці Голубицькій, Джубзі та Вітязевому.

Дельфінарії в Анапі, Джубзі, станиці Голубицькій, ймовірно, співпрацюють з українським "Немо" через дві юрособи: ООО “Чудное море” та ООО "Экологический центр". Цікаво, що засновниками "Экологический центр" є громадяни України, які є паралельно засновниками одеського ТОВ "Нерум":

Кисловська Раїса Володимирівна,

Кучук В'ячеслав Ілліч,

Кучук Михайло Ілліч,

Келюшок Сергій Валерійович,

Келлі Наталя Валеріївна,

Уривський Дмитро Олександрович.

Відомо, що у 2022 році ТОВ "Екологічєский центр" сплатило податків в Росію на суму 500 тисяч рублів.

Дельфінарії в Джубзі та станиці Голубицькій — це філії Анапського дельфінарію. Станом на лютий 2024 року відвідувачі Анапського дельфінарію сплачували за квитки через юрособу ООО "Чудное Море".

У 2011 році ООО "Чудное море" отримувало морських тварин за дорученням ООО "Экологический центр". А юрособа "Чудное море" у 2013 році отримувала морських тварин (від українського ТОВ “Нерум”. Обидва підприємства – Экологический центр" та "Чудное море" розташовані за однією ж адресою у Краснодарському краї.

У період 2016 – 2019 років на основному сайті nemo.ua за назвою міста було розміщено посилання на сайт російського дельфінарію. Станом на лютий 2024 року останній працює, але всі згадки про приналежність до мережі "Немо" з нього видалені.

У 2019 – 2021 роках загинуло декілька ластоногих та дельфінів, які належали мережі дельфінаріїв "Немо" через юросіб ООО “Экологический центр” та ООО "Чудное море".

Основна інформація про філію в Джубзі та станиці Голубицькій розміщена на сайті delphinoterapia.nemoanapa.ru, що досі містить посилання на сайт nemoanapa.ru, та має в адресі сайту слово "nemo".

Через ці дві юрособи — ООО “Чудное море” та ООО “Экологический центр” — працював також дельфінарій у Вітязєво, що теж у Краснодарському краї.

Зв'язки з "єдиноросом"

Той факт, що значна кількість філій "Немо" розташована саме в Краснодарському краї Росії не проста випадковість зазначають осінтери.

Мережа тісно повʼязана з Сєргєєм Андрєєвічєм Зіріновим, ексдепутатом законодавчих зборів Краснодарського краю від партії "Единая Россия". Через довірену особу – Льва Арутюняна – Зірінов володів ООО "Чудное море". Наразі цей Лев – серед засновників "Чудного моря", а сам Зірінов – у в'язниці відбуває покарання за створення банди та кількох вбивств.

"Немо" в окупованому Криму

Досі, попри окупацію, у Криму працюють філії українського "Немо". Вони існують в Алушті та Феодосії. Попередньо, робота цих дельфінаріїв відбувається через юрособу ТОВ "Дельфинарий "Немо", засноване у 2014 році. Засновниками є український ТОВ "Нерум" з Одеси та Тетяна Рябчікова.

Варто зазначити, що в період, коли Крим був вже окупований, з 2016 по 2019 рік, на основному сайті nemo.ua за назвою міста було розміщено посилання на сайт кримського дельфінарію.