США висловили Україні демарш через удари по нафтовому об’єкту в Новоросійську
- США висловили Україні демарш через удари по нафтовому об’єкту в Новоросійську, які зачепили американські економічні інтереси.
- Попри демарш, співпраця між Україною та США у сфері безпеки, санкцій та дипломатичної підтримки триває.
США висловили Україні демарш після обстрілів російського порту "Новоросійськ". Це сталося тому, що удари зачепили американські економічні інтереси.
Йшлося не про прохання зупинити удари по російській інфраструктурі, а про попередження щодо обмеження шкоди американським активам. Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина "Суспільному".
Дивіться також Трамп заявив, що США "дуже наполегливо працюють" над завершенням війни
Що розповіла Стефанішина?
Після атак безпілотників на нафтовий об’єкт у місті Новоросійськ (Росія) Сполучені Штати висловили Україні офіційний демарш.
За словами Стефанішиної, звернення надійшло від Державного департаменту США після того, як удари зачепили об’єкти, пов’язані з транспортуванням нафти, у тому числі через інфраструктуру, що використовується для експорту казахстанської сировини через Чорне море.
Ми чули, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, нападів на американські інтереси,
– сказала посол Ольга Стефанішина.
Ключове – демарш стосувався захисту економічних інтересів США, а не вимоги зупинити атаки на російські військові чи стратегічні цілі.
Йдеться про термінали, через які транспортується нафта з Казахстану. Частина цієї інфраструктури має зв’язки з міжнародними компаніями та контрактами, де присутні американські інтереси.
У Вашингтоні дали зрозуміти, що:
- удари не повинні завдавати шкоди американським активам;
- необхідно мінімізувати ризики для глобальних енергетичних ланцюгів;
- США уважно відстежують наслідки атак по портовій інфраструктурі в регіоні Чорного моря.
Водночас жодних публічних заяв про зміну політики підтримки України не пролунало.
Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не почувається покинутою американським урядом. За її словами, співпраця у сфері безпеки, санкцій та дипломатичної підтримки триває.
Ми не відчуваємо, що США нас залишили. Робота продовжується,
– зазначила дипломатка.
Вона також підкреслила, що Україна веде війну проти російської агресії та має право завдавати ударів по військовій та стратегічній інфраструктурі держави-агресора.
Що відомо про порт у Новоросійську?
"Новоросійськ" – один із ключових портів Росії на Чорному морі, через який проходять значні обсяги нафтового експорту. Удари по таких об’єктах: впливають на доходи Росії від енергоресурсів, можуть зачіпати міжнародні економічні інтереси, створюють додаткову напругу у відносинах із партнерами.
14 листопада СБУ разом із Силами безпеки та оборони завдали удару по порту "Новоросійськ". За даними джерела, унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки, після чого на терміналі спалахнула масштабна пожежа.
Попри демарш, ознак серйозного дипломатичного конфлікту між Києвом і Вашингтоном наразі немає. Йдеться радше про технічне попередження та координацію дій, ніж про політичний розрив.