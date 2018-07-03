Демі Роуз знялася без білизни у прозорому комбінезоні: фото
Британська модель Демі Роуз ніколи не соромилася демонструвати публіці свою завидну фігуру.
Так, нещодавно 23-річна Демі, яку ще називають "британською Кім Кардашян", знялася у фотосесії для виробника одягу "I SAW IT FIRST".
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Дівчина позувала у чорному прозорому комбінезоні, який оздоблений вишитими трояндами. При цьому на Роуз не було білизни, а інтимні місця моделі прикривали вишиті квіти.
Демі Роуз показала сексуальні форми у прозорому комбінезоні
Джерело: 24 Канал
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