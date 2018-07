Демі Роуз знялася без білизни у прозорому комбінезоні: фото

Британська модель Демі Роуз ніколи не соромилася демонструвати публіці свою завидну фігуру.

Так, нещодавно 23-річна Демі, яку ще називають "британською Кім Кардашян", знялася у фотосесії для виробника одягу "I SAW IT FIRST".

Дівчина позувала у чорному прозорому комбінезоні, який оздоблений вишитими трояндами. При цьому на Роуз не було білизни, а інтимні місця моделі прикривали вишиті квіти.

Демі Роуз показала сексуальні форми у прозорому комбінезоні