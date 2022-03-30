З демілітаризацією Росії все добре, а процес депутінізації поки відстає, – Кислиця в Радбезі ООН

Представник України в ООН знову іронічно поглузував з Росії і сказав, що демілітаризація Росії в Україні іде повним ходом.

Про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, яке було присвячене гуманітарній ситуації в Україні. Він нагадав про військові втрати Росії під час війни.

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Демілітаризація Росії

17 тисяч військовослужбовців, більш як 1700 одиниць бронетехніки, майже 600 танків, понад 300 артилерійських систем, 127 літаків та 129 вертольотів, майже 100 ракетних установок, 54 системи ППО та сім кораблів. Це безпрецедентний удар по москві, перед яким тьмяніють цифри радянських втрат в Афганістані,

– зазначив Кислиця.

Але він додав, що судячи з заяв з Москви процес депутінізації відбувається повільніше.

Про перемовини в Стамбулі

Представник України в ООН сказав, що переговори в Туреччині свідчать, що Росія, можливо, готова зробити кроки вперед, хоча до стійкого припинення вогню та деескалації ще далеко.

Кислиця наголосив, що підписання договору про гарантії безпеки для України буде можливим тільки після виведення всіх російських військ. Та додав, що ці переговори не мають жодним чином впливати на постачання зброї Україні та не скасовують санкції проти Росії за акт агресії.

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