Ще одна категорія українців може отримати право на демобілізацію

В Україні можуть розширити перелік осіб, які мають право достроково звільнитися з військової служби під час мобілізації.

У Верховній Раді уже зареєстрували відповідний законопроєкт. Він має розв'язати питання із прогалиною, яка наразі є у законі про мобілізацію, пише 24 Канал.

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Річ у тім, що після оголошення загальної мобілізації багато чоловіків з інвалідністю добровільно пішли захищати Україну від загарбників, однак зараз стан їхнього здоров'я значно погіршився. Попри це, військовослужбовці не мають права на демобілізацію.

Важливо! Законопроєкт 8412 від 02.02.2023 передбачає зміни до статті 26 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу та надати право звільнитися з військової служби особам з інвалідністю ІІ групи.

Вони мають право на відстрочку, але не на звільнення зі служби.

Отже, в українському законодавстві є прогалина, оскільки особам з інвалідністю І, ІІ і ІІІ груп надане право взагалі не бути призваними на військову службу під час мобілізації за статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Що пропонує Рада За чинними законами, громадяни з інвалідністю можуть бути звільнені тільки на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність із виключенням з обліку, але такого критерію як "інвалідність" немає. До спеціального документа – так званого розкладу хвороб – включені лише ті хвороби, які можуть бути причиною інвалідності, але по більшості з них у воєнний час людина є придатною для служби. Тож цю норму фактично пропонується доповнити уточненням, що під час воєнного стану наявність інвалідності I чи II групи є достатньою самостійною підставою, але за умови, що захисник не має бажання залишитися в строю. Тобто примусово нікого виганяти зі служби не будуть.

Автори в пояснювальній записці до законопроєкту зазначили, що Генштаб схвально коментує подібні зміни до закону.

Законопроєктом пропонується внести зміни в пункт Б частини 4 статті 26 Закону, а саме додати право на звільнення зі служби для осіб з інвалідністю.

За пропозицією авторів вона буде звучати так: "за станом здоров'я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або за наявності інвалідності I чи II групи, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу".

Хто має право на звільнення з військової служби

Військовослужбовці під час воєнного або особливого стану мають право звільнитися зі служби на основі пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу:

а) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

б) за станом здоров'я – на підставі висновку (постанови) військово лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):