"Масова демобілізація наразі неможлива": очільник Генштабу назвав головну причину

В Україні продовжують шукати механізми демобілізації військовослужбовців та опрацьовують варіанти підвищення грошового забезпечення захисників. У Генеральному штабі наголошують, що ці питання безпосередньо пов'язані з темпами мобілізації та наявністю фінансових ресурсів.

Про це розповів очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в розмові з LIGA.net.

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Від чого буде залежати демобілізація військових?

За словами Гнатова, наразі передчасно детально говорити про механізми демобілізації, щоб не створювати у суспільстві хибних очікувань. Водночас він наголосив, що це питання залишається одним із найскладніших, однак робота над ним триває постійно.

Очільник Генштабу зазначив, що насамперед розглядаються варіанти звільнення зі служби військових, які перебувають у лавах ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення Росії або мають багаторічний досвід служби. Водночас він підкреслив, що масова демобілізація наразі неможлива через недостатні темпи мобілізації.

Гнатова додав, що, мобілізація та демобілізація тісно взаємопов'язані: що більше людей вдасться залучити до війська, то більше можливостей з'явиться для звільнення тих військовослужбовців, які вже мають на це право. Крім того, у Генштабі вже підготували кілька пропозицій щодо покращення грошового забезпечення українських військових.

Гнатов висловив сподівання, що рішення про підвищення виплат можуть ухвалити найближчим часом. Він уточнив, що система грошового забезпечення військовослужбовців є складною та залежить від посади, тривалості участі у бойових діях, напрямку виконання завдань і характеру служби. Також розглядаються зміни щодо окремих надбавок за виконання бойових завдань, насамперед для військових, які перебувають на передовій.

Крім того, начальник Генштабу спростував чутки про нібито конфлікт між головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і міністром оборони Михайлом Федоровим щодо підвищення виплат, назвавши такі припущення абсурдними.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Міністерство оборони України готує реформу, яка передбачатиме чіткіші терміни проходження військової служби та збільшення виплат для військовослужбовців. За її словами, наразі тривають розрахунки щодо збалансування бюджету, аби забезпечити стабільність виплат як у поточному році, так і в наступних періодах. Представити напрацьовану реформу планують уже найближчими тижнями.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження нових контрактів для піхотинців у межах реформи війська. Вони передбачатимуть чітко визначені терміни служби та гарантовані умови, зокрема відстрочки після завершення контракту. За словами глави держави, військові, які виконують бойові завдання на передовій, зможуть отримувати в середньому близько 300 тисяч гривень.