У Раді оцінили перспективи ухвалення закону про демобілізацію і назвали альтернативу

В Україні вже довгий час точаться розмови про можливість демобілізації військових. Однак у Раді зазначають, що під час воєнного стану цей термін апріорі не використовується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови оборонного комітету Олександра Завітневича для ВВС Україна.

Дивіться також Повернення після СЗЧ: як військові можуть поновити службу та що змінив новий закон

Яку альтернативу демобілізації пропонує Рада

Як розповів Завітневич, зараз у Раді обговорюється питання термінів служби, а не демобілізації.

Ми говоримо, наприклад, про 6 місяців відпустки чи річну відпустку, щоб людина як мінімум відновилася. Говорили про обов'язковість проходження відновлювальної психологічної допомоги. Це те, що стосується хоча б морально-психологічного стану, не говорячи вже, що у людей є багато хвороб, болячок, комусь поранення треба підлікувати. І це також прораховується,

– розповів він.

Олександр Завітневич каже, що наразі це обговорюється з Міноборони і Генштабом. Однак все залежить від інтенсивності бойових дій. Умовно, якщо ЗСУ мають 10 тисяч підготовлених людей, то таку ж частину військ можна відправити з фронту. Однак цю кількість повинен надавати Генеральний штаб, коли він має цю кількість людей.

Ми можемо говорити про терміни служби, але людину демобілізувати, виключити з обліку взагалі, – зараз це неможливо. Ми говоримо про якусь іншу річ,

– пояснив нардеп.

За його словами, останні декілька зустрічей і нарад обговорювали можливість відпустки військових для відновлення. Однак Міноборони не розуміє, у якому статусі ці військові будуть – адже хочеться, аби їм платити якісь кошти, коли вона буде у відпустці 3 – 6 місяців.

"Тому там купа різних варіантів. Але це все цифри. Те, що першим необхідно вирішити – як замінити повноцінно на фронті частину людського капіталу. І це також стосується коштів на утримання", – зауважив Завітневич.