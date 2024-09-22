Костенко розповів, коли Рада може розглянути законопроєкт про демобілізацію

В Україні вже довгий час триває обговорення потреби у встановленні чітких строків служби. Розробити законопроєкт про демобілізацію мають вже до середини осені.

Про це в інтерв'ю NV розповів секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Законопроєкт про демобілізацію

Роман Костенко зазначив, що завдання щодо розробки законопроєкту про демобілізацію було поставлене Верховній Раді в постанові, коли відбувалося голосування за закон про мобілізацію.

"Терміни – якраз середина осені", – уточнив він.

Секретар Комітету з нацбезпеки зауважив, що вони вже зустрічалися з Кабміном щодо цього питання. Під час обговорення були і представники Генштабу. Розмова відштовхувалася від того, які будуть темпи мобілізації, чи дозволять вони уряду написати цей законопроєкт. Однак Костенко впевнений, що законопроєкт буде написаний.

Чи там будуть конкретні терміни, чи будуть просто встановлені механізми демобілізації? Ми цього поки не знаємо. Я більше думаю про те, щоб нікого зайвий раз не налаштовувати, що там будуть написані 36, 37 або 38 місяців. Я думаю, там будуть написані умови демобілізації, прив’язані до указу президента або ще до чогось,

– каже Костенко.

Нардеп сумнівається, що у ньому будуть прописані конкретні строки. Він каже, що дивлячись на темпи мобілізації, на те, що одні – захищають, а інші намагаються не піти в армію, навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни.