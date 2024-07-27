Чи реально демобілізуватися під час повномасштабної війни: що кажуть в Міноборони

На це питання відповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Він говорить, що процес залежить від багатьох факторів, у тому числі західної допомоги.

Журналісти запитали речника, чи можлива демобілізація під час повномасштабної війни. Раніше демобілізаційні норми забрали з законопроєкту про мобілізацію, який згодом став законом.

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Що кажуть у Міноборони про демобілізацію

Робота над законом – це складний процес: визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно. Але водночас слід усвідомлювати, що багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні. І від західної допомоги – скільки, якої зброї і в які терміни нам поставлять, і чи будуть західні партнери дотримуватися цих термінів,

– відповів Лазуткін.

Іще свій уплив має підготовка людей, які будуть виконувати бойові задачі, й ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою. Тому, за словами речника, це дуже комплексне питання. Його мають вирішувати узгоджено з Генеральним штабом, військовим керівництвом, Міністерством оборони і всіма дотичними структурами.

"Відтоді, як я працюю речником Міноборони, з тієї бригади, в якій я до цього служив, 47-ї, яка зараз на Покровському напрямку, мені регулярно пишуть хлопці з приводу закону про демобілізацію. Водночас вони самі кажуть, що наразі потрібно поповнення ще на тих позиціях, на яких вони знаходяться. Тому військові ситуацію розуміють, прекрасно розуміють, і ми будемо робити все можливе для того, щоб в майбутньому кількість ротацій, як мінімум, відповідала потребі у відновленні тих людей, які знаходяться на лінії фронту", – розповів спікер.

Лазуткін не відповів, чи загалом можлива демобілізація під час повномасштабної війни. Він переконаний, що "це залежить від дуже багатьох чинників – теоретичних та практичних", а тому "потрібне серйозне аналітичне вивчення питання".

Речник МО оцінив поточні темпи мобілізації як загалом позитивні.

"Зараз темпи мобілізації зросли. Ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни. Головне, щоб цей темп не було втрачено, і щоб дійсно відбувалося системне поповнення. 4,6 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати", – пояснив він.