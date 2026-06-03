Створить ще більше проблем: боєць ЗСУ сказав, як ставиться до ідеї демобілізації

В Україні активно обговорюють питання демобілізації військових. Головна проблема – як саме це організувати так, аби не зашкодити війську.

Військовослужбовець, капітан Данило Яковлев розповів 24 Каналу, що поки взагалі незрозуміло, як саме демобілізація в Україні може проходити. І це на тлі з проблем з мобілізацією.

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Чи можливо провести демобілізацію в Україні?

За словами військового, зараз досить складно придумати, як саме провести демобілізацію, щоб не нашкодити Силам оборони. Безперечно, значна кількість військових хоче повернутися додому. Однак зараз важливо не давати їм надій, які не справдяться.

От, візьмемось за демобілізацію тих людей, які долучилися до армії 24 лютого 2022 року. Вони зараз підпишуть контракт, а через рік отримають право на звільнення. Яка це буде кількість людей? Кого звільняти, а кого ні? Тут ще має бути справедливість. А є багато спеціальностей, де 100% з війська так не звільнять,

– зазначив військовий.

На його думку, зараз в жодному випадку демобілізацію не отримають технічні спеціалісти з РЕБ, РЕР чи ППО. Також якщо армія втратить навіть тямучого ротного, то це буде колосальною проблемою для підрозділу.

Військовий розповів про своє ставлення до демобілізації: дивіться відео 24 Каналу

Реформа Збройних Сил: останні новини

В Україні готують масштабну реформу Збройних Сил. Вона охоплює фінансування, контракти, підходи до ведення війни тощо. Президент Володимир Зеленський говорив, що йдеться не про точкові зміни, а про перебудову логіки функціонування армії.

Зокрема в Міноборони працюють і над механізмом демобілізації. Журналіст, сержант ЗСУ Павло Казарін зауважив, що процес демобілізації залежить від кількох факторів. Зокрема й від того, скільки зараз у війську служить людей, які приєдналися з 2014 по 2022 роки.