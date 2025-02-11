Росія вимирає: Кремль безуспішно намагається подолати демографічну кризу
- Російська влада розглядає введення штрафів для "чайлдфрі", щоб вирішити демографічну кризу, але це не приносить результатів.
- Близько 1,3 мільйона росіян покинули країну через війну, і сотні тисяч загинули, що погіршує демографічну ситуацію.
- Британська розвідка вважає, що спроби підвищити народжуваність не зупинять скорочення населення Росії в найближчій перспективі.
У Путіна є серйозна проблема всередині країни – демографічна. Російська влада не має уявлення, як її вирішити.
У Росії хочуть ввести штрафи для "чайлдфрі", але це не допоможе. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Британії у Х.
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Як Росія провалилася у вирішення демографічної кризи
У Севастополі російськи суд оштрафував на 50 000 рублів (500 доларів) жительку за ймовірну "пропаганду "чайлдфрі".
Це перший такий випадок у Росії, зазначає опозиційне російське ЗМІ "Новая газета Єропа".
Повідомляється, що законодавство передбачає штрафи в розмірі до 400 000 рублів (приблизно 4000 доларів) для окремих осіб і до 5 млн рублів (приблизно 50 000 доларів) для організацій.
У розвідці Британії припускають, що закон розрахований на те, щоб розв'язати демографічну кризу. Однак усе йде не так як заплановано. Близько 1,3 мільйона росіян виїхали з країни у зв'язку з початком війни в Україні, сотні тисяч росіян загинули на війні.
"Демографічні проблеми являють собою довгостроковий структурний виклик для російського суспільства і російської економіки. Спроби російського керівництва підвищити народжуваність навряд чи зупинять скорочення населення Росії в короткостроковій перспективі", – зазначають у Міноборони Британії.