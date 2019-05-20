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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Демократ не має боятись виборів: Березюк прокоментував заяву Зеленського про розпуск Ради

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      Олег Березюк прокоментував заяву Зеленського про дострокові вибори Ради
      Олег Березюк прокоментував заяву Зеленського про дострокові вибори Ради / samopomich.ua

      Заява про розпуск Верховної Ради, яку зробив президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгураційної промови, є політико-правовим рішенням. Так вважають у парламентській фракції "О'єднання "Самопоміч".

      Таку заяву в понеділок зробив керівник фракції "Самопоміч" в парламенті Олег Березюк, коментуючи заяву Зеленського про розпуск Ради.

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      Це політико-правове рішення. Якщо хтось хоче його оскаржувати, ну це таке ... якщо людина демократ, то він не повинен боятися виборів,
      – сказав Березюк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

      Він додав, що за законодавством Зеленський повинен підписати указ президента про розпуск Верховної Ради, після чого ЦВК оголосить вибори.

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      "Ми повинні побачити указ, після якого через кілька днів ЦВК повинна оголосити вибори – дострокові вибори повинні бути 21 або 27 липня", – уточнив депутат.

      Умови розпуску Ради
      Умови розпуску Ради, описані в Конституції України

       

       

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      Теги: Олег Березюк Володимир Зеленський Верховна Рада Новини України Новини політики Розпуск Ради Самопоміч Парламентські вибори 2019
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