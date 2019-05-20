Демократ не має боятись виборів: Березюк прокоментував заяву Зеленського про розпуск Ради

Заява про розпуск Верховної Ради, яку зробив президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгураційної промови, є політико-правовим рішенням. Так вважають у парламентській фракції "О'єднання "Самопоміч".

Таку заяву в понеділок зробив керівник фракції "Самопоміч" в парламенті Олег Березюк, коментуючи заяву Зеленського про розпуск Ради.

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Це політико-правове рішення. Якщо хтось хоче його оскаржувати, ну це таке ... якщо людина демократ, то він не повинен боятися виборів,

– сказав Березюк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Він додав, що за законодавством Зеленський повинен підписати указ президента про розпуск Верховної Ради, після чого ЦВК оголосить вибори.

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"Ми повинні побачити указ, після якого через кілька днів ЦВК повинна оголосити вибори – дострокові вибори повинні бути 21 або 27 липня", – уточнив депутат.



Умови розпуску Ради, описані в Конституції України