Президент США Джо Байден 9 декабря 2021 года открыл первый в истории саммит за демократию. Событие собрало 110 стран мира, стремящихся укрепить демократию и глобально побороть авторитаризм и коррупцию.

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"Мы здесь, чтобы обмениваться идеями, учиться друг у друга и брать на себя конкретные обязательства того, как укреплять наши собственные демократии и противодействовать авторитаризму, бороться с коррупцией, продвигать и защищать права человека во всем мире", – заявил Байден.



Байден открыл первый саммит за демократию / Фото Getty Images

Важно. В мероприятии приняли участие государства-члены Евросоюза, Индия, Южно-Африканская Республика, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и др. При этом в списке приглашенных не было России, Китая и Турции.

Страны, которые снова скатились к диктатуре

Действительно ли так печально обстоят дела с положением демократии? И почему этот вопрос остро встал именно в 2021 году?

Всё просто – лишь за последний год две страны на карте мира, которые стали на рельсы демократизации, снова скатились к тотальной власти военной диктатуры. Это Мьянма и Эфиопия.

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Военный переворот в Мьянме

Рано утром 1 февраля 2021 года на одной из центральных улиц столицы Мьянмы фитнес-тренер Кхинг Вэй записывала видео своей зарядки. Она даже не подозревала, что за её спиной разворачивалась настоящая драма – военные броневики ехали захватывать парламент Мьянмы.

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К моменту, когда страна проснулась, военное руководство взяло государство под контроль. Захватило главу правящей партии "Национальная лига за демократию" и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Вина Мьина и других членов политического руководства.

Установление диктатуры

В стране объявили чрезвычайное положение на год. В то же время власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы.

"Власти не взяли на себя ответственность, поэтому военные объявили чрезвычайное положение, чтобы позаботиться о демократической системе в соответствии с конституцией 2008 года", – заявил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.



Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн / Скриншот с видео The National News

В следующие дни военные поставили своих людей на абсолютно все руководящие должности. Фактически в стране установилась военная диктатура. С тех пор люди в форме взяли под свой контроль всё.

Почему произошел переворот

Поводом для переворота стали выборы в парламент, где большинство голосов взяла партия "Национальная лига за демократию". Военные посчитали, что выборы были сфальсифицированы, хотя международные наблюдатели убеждали в обратном.

Но людей в форме было сложно переубедить. Потому, не добившись перевыборов, они взяли власть в свои руки ввергнув страну в военную диктатуру.

Начало протестов

Страну охватили многотысячные протесты, которые позже назвали "Весенняя революция". Жители Мьянмы выступали за дальнейшее демократическое развитие страны.



Страну охватили протесты / Фото Getty Images

Ради этого даже начали масштабную забастовку неповиновения – тысячи граждан не вышли на работу. Увы, их голоса военные не услышали и запустили репрессивную машину.

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В стране установили военное положение, конституционные права граждан больше не были в приоритете. За 3 месяца протестов военные расстреляли сотни митингующих, тысячи попали в тюрьмы.

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Всё это происходит в стране, которая уже 30 лет борется за установление демократии и частично это даже удается. Но вся проблема как раз в частичности. Чтобы осознать причины упадка демократии в Мьянме придется вернуться в историю.

Главная демократка Мьянмы

Аун Сан Су Джи в 1991 году получила Нобелевскую премию мира за стремление к демократии в Мьянме. С того момента прошло еще 20 лет борьбы, пока женщина – борец за демократию добилась своего.

А именно – в 2011 году военные, которые правили страной почти 70 лет, под международным давлением согласились запустить постепенный переход к демократии.



Аун Сан Су Джи стремилась к демократии в Мьянме / Фото NATO

Однако оставили за собой право на 25% мест в парламенте и контроль над большинством ведомств. А также в любой момент объявить чрезвычайное положение на год, что и сделали 1 февраля 2021.

С того времени на всех выборах побеждала партия Аун Сан Су Чжи. Мировое сообщество не могло налюбоваться нобелевским лауреатом мира.

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Ведь появился шанс, что именно она доведет процесс демократизации до конца и военные станут просто военными. Ради этого в Мьянму потекли реки западной помощи.

Разочарование в лидере

Получив власть, спустя всего 6 лет Аун Сан Су Чжи вступила в сговор с военными. В 2017 году Нобелевский комитет лишил ее премии мира.

Дело в том, что Мьянма в основном населена буддистами. Но в граничащем с Бангладешем регионе жили и мусульмане рохинджа, которых военные считали сепаратистами.

Власть Аун Сан Су Чжи вместо того, чтобы найти общий язык с рохинджа, наоборот одобрила конфликт между ними и военными. В 2017 году 700 тысяч рохинджа убегали из Мьянмы, ведь солдаты начали их истреблять.

Когда же суд ООН в Гааге рассматривал дело о геноциде мусульман в Мьянме – именно Аун Сан Су Чжи выступила в защиту военных. К тому же она сама не раз пользовалась их услугами, когда нужно было приглушить голос журналистов и политических оппонентов.

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Поэтому образ демократки, которая должна была окончательно отобрать власть у военных – резко поблек. Следующие 4 года Аун Сан Су Чжи без угрызений совести продолжала сотрудничать с ними. Она даже называла себя "главным борцом за демократию в Мьянме".

Но уже 6 декабря 2021 года Аун Сан Су Чжи была приговорена военной хунтой к 4 годам тюрьмы, якобы за коррупцию и фальсификацию выборов. Эпоха демократизации Мьянмы, похоже, подошла к концу.



Протестующие выступили против заключения Аун Сан Су Чжи​ / Фото Getty Images

Дела в Эфиопии

Вторая по численности населения страна Африки – Эфиопия также встретила новый 2021 год в атмосфере войны. К концу года конфликт лишь ужесточился, а все надежды на светлое демократическое будущее – растаяли на глазах.

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Всё началось еще в ноябре 2020 года – военные формирования из региона Тыграй атаковали правительственную военную базу. В ответ официальные власти направили в регион вооруженные силы для восстановления законности. С того момента страна погрузилась в хаос войны.

Смена старой власти

История Эфиопии хронологически очень похожа на историю Мьянмы. Хотя процесс демократизации там и начался позже. Свою современную историю страна начала со свержения прокоммунистического режима еще в 1991 году.

Но несмотря на то, что Эфиопия, согласно новой конституции, стала федеративной республикой, большинство мест во власти заняли представители народа тыграй, которые сейчас и воюют против власти.

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Тыграи руководили страной последующие 27 лет. Их режим часто обвиняли в применениях:

пыток;

репрессий;

политических преследованиях.

Однако в какой-то момент у народностей Эфиопии возникло логичное недовольство – а почему это именно тыграи руководят страной? Почему не амхара, или оромо?

Их вроде больше в стране, но правят не они. Это недовольство и породило конфликт во власти и силы изменились.

Уже 2 апреля 2018 года новым премьер-министром Эфиопии стал реформатор и представитель народа оромо Абий Ахмед. Он призвал встать на путь демократии.



Абий Ахмед призвал встать на путь демократии / Скриншот с видео Nobel Prize

Его, как и Аун Сан Су Чжи, в 2019 году наградили Нобелевской премией мира. Но, похоже, слишком рано.

Деятельность нового главы Эфиопии

После прихода к власти Абий Ахмед решил демократизировать Эфиопию. Очистить ее от коррупции, провести честные выборы и обеспечить стабильный экономический рост.

Он тут же закрыл тюрьмы, где раньше проводились пытки против диссидентов. Отменил множество репрессивных законов и освободил около тысячи политзаключенных.

Еще одним крупным достижением Абий Ахмеда было окончание 20-летней войны с соседней Эритреей.

Эфиопский премьер-министр тут же стал любимчиком западных стран, а за завершение войны даже получил Нобелевскую премию мира. Ахмед также добился серьезных экономических успехов и Эфиопия вошла в лидеры по росту экономики на континенте.

Не всех удовлетворили изменения

Однако внутри страны не все были так воодушевлены приходом Ахмеда. Ведь почти 120-миллионное население Эфиопии состоит из более чем 100 народностей и этносов, а это всегда чревато проблемами.

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Так, элиты провинции Тыграй у которых фактически отобрали власть 3 года назад, усмотрели в антикоррупционных реформах Ахмеда угрозу для себя лично. Входить в новую правящую коалицию они также отказались.

Процветание сменилось упадком

Период процветания резко сменился упадком, когда Абий Ахмед решил отложить парламентские и региональные выборы из-за пандемии COVID-19. Хотя именно эти выборы, по призыву того же Ахмеда, должны были стать самыми честными и прозрачными в истории Эфиопии.

Власть провинции Тыграй не оценила такой шаг и заявила, что это узурпация власти. А потому на своей территории выборы все же провела и, конечно же, победила.

Но это сильно не понравилось центральной власти Ахмеда. Она назвала выборы незаконными и прекратила финансировать регион.

Призыв к войне

После долгих месяцев противостояния жителей одного региона с центральной властью Абий Ахмед взял регион в осаду. Он призвал всех жителей страны вооружаться для большой войны.

С этого момента Ахмед перестал быть любимчиком Запада. ООН тут же призвали разблокировать Тыграй, потому что местное население находилось на грани голода.

США пригрозили Эфиопии санкциями. Абий Ахмед во всем этом видел прямое внешнее вмешательство.

Невероятно жестокая война

Кроме того, война за власть стала неимоверно жестокой. Amnesty International заявила, что обе стороны конфликта отличились особой жестокостью.

Обратите внимание! Amnesty International – международная организация, которая ставит своей целью "предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека".

Количество жертв среди мирных граждан уже исчислялось тысячами, а около 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Сотни тысяч людей не имели доступа к воде, еде и медицинской помощи.

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Абий Ахмед, на которого возлагали большие надежды, просто перестал слышать Запад. Все продемократические потуги оставили, объявили войну за власть.

В то время как страны Запада и Африканский союз призывали Эфиопию к перемирию, Абий Ахмед официально признал повстанцев Тыграя террористами и пытался вытеснить их из региона.

Посольство США 4 ноября 2021 года призывало своих граждан покинуть территорию Эфиопии. Это значило только одно – война в стране надолго и когда она вернется снова на путь демократии – никому не известно.



Уровень жестокости на этой войне зашкаливает / Фото Getty Images

Когда Мьянма и Эфиопия вернутся к демократии

Две страны – Мьянма и Эфиопия всего за год доказали – демократия во всем мире действительно находится под угрозой.

Тот факт, что во главу борьбы Байден ставит именно искоренение коррупции, говорит о том, что этот процесс будет сложным. Ведь и в Мьянме и в Эфиопии падение демократии произошло из-за жажды власти, которая приносит большие коррупционные деньги.