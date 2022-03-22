"Деморалізований, голодний, просив їсти": біля Кривого Рогу піймали чергового орка

У Кривому Розі упіймали російського орка. Щоправда, він був із паспортом псевдореспубліки в Донецькій області.

Сам зрадник родом із Горлівки. Він воював на стороні окупантів. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

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Окупант був деморалізованим. Він просив їсти. Так він і потрапив у полон.

Неподалік Кривого Рогу взято в полон одного орка. Уродженець Горлівки має паспорт "ДНР". Деморалізований, голодний, просив їсти. Це все, що треба знати про "другу армію світу",

– заявив Лукашук.

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