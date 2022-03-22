"Деморалізований, голодний, просив їсти": біля Кривого Рогу піймали чергового орка
22 березня 2022 , 01:56Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Миколи Лукашука
У Кривому Розі упіймали російського орка. Щоправда, він був із паспортом псевдореспубліки в Донецькій області.
Сам зрадник родом із Горлівки. Він воював на стороні окупантів. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.
Цікаво Ангар замість моргу: куди і як транспортують тіла окупантів на території Гомеля
Окупант був деморалізованим. Він просив їсти. Так він і потрапив у полон.
Неподалік Кривого Рогу взято в полон одного орка. Уродженець Горлівки має паспорт "ДНР". Деморалізований, голодний, просив їсти. Це все, що треба знати про "другу армію світу",
– заявив Лукашук.
До теми – орки вихваляються мародерством: дивіться відео