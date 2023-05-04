В Одесі невідомі у військовій формі напали та побили активіста Дем'яна Ганула

В Одесі невідомі чоловіки у військовій формі напали та побили громадського діяча Дем'яна Ганула. На думку постраждалого, до побиття причетний організатор нападу на Сергія Стерненка.

Про напад розповів сам Дем'ян у своєму телеграм-каналі. За словами чоловіка, він мав зустріч з трьома людьми у військовій формі у кафе. Попередньо, вони домовились про зустріч бо, мовляв, потребували допомоги волонтера.

Дивіться також Керівник ТЦК в Одесі, який має віллу в Іспанії, може "сісти" на 12 років: деталі гучної справи

Вони запитали, чому Дем'ян не передає їм автівки та не знає Ахмета. Після цього запропонували кудись поїхати, на що той відмовився.

Три "звіра" накинулися на мене, в ході бійки я перемістився до барної стійки закладу, там було менше місця та мене було важко оточити. Нападникам вдалося повалити мене на землю та почати забивати ногами, потім дістали ножі...Чудом вдалося вирватися та вибігти через "чорний" вихід кафе у двір, де зачинив двері та викликав 102,

– розповів Ганул.



Дем'ян Ганула після побиття невідомими / Фото з телеграму активіста

Ганула має підозри, хто організував напад

На думку постраждалого, до побиття причетний організатор нападу на Сергія Стерненка. Одразу після нападу, зловмисники поїхали у бік столиці.

Організатор нападу на мене — Олександр Подобєдов. Той самий, що і на Сергія Стерненка, коли він під час захисту завдав смертельне поранення одному з нападників. А я вчора був без ножа,

– написав Ганула.

За словами громадського діяча, Олександра Подобєдова, видно на відео. Він сидів за одним столиком з цими псевдовійськовими до приходу Дем'яна.

Наразі з активістом все добре. Він вже написав заяву в поліцію.