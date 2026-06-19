Вбивство Дем'яна Ганула: ексвійськового Шалаєва засудили до довічного за трьома статтями

Одеський суд визнав винним військовослужбовця з Київщини Сергія Шалаєва у вбивстві активіста Дем'яна Ганули. Вбивцю засудили до довічного ув'язнення.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі Генпрокурора.

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Що відомо про справу вбивства Ганула?

46-річний військовослужбовець з Київщини отримав замовлення на вбивство активіста. Так, наприкінці 2024 року куратор через месенджер пообіцяв йому працевлаштування в правоохоронному органі за умови пройденої "перевірки" – убивства незнайомої йому людини.

За попередньо узгодженим планом, Шалаєв пішов у щорічну відпустку, орендував в Одесі 2 квартири, незаконно придбав вогнепальну зброю, боєприпаси та ручні гранати, які зберігав у тимчасових помешканнях.

Виконати замовлення до завершення відпустки він не встиг, тож і своєчасно не повернувся до місця дислокації військової частини.

Фігуранту було висунуто обвинувачення за 3 статтями Кримінального кодексу України:

умисне вбивство вчинене на замовлення та з корисливих мотивів;

незаконне носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу;

нез'явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

Окрім довічного ув'язнення, у чоловіка конфіскували майно та позбавили військового звання "старший лейтенант".

Вирок суду наразі ще не набрав законної сили. Сторони мають право подати апеляцію протягом 30 днів.

Нагадаємо, що вбивство Дем'яна Ганула було скоєне 14 березня 2025 року в центрі Одеси. Зловмисник кілька разів вистрелив в жертву, а після того, як зробив "контрольний" постріл в голову, втік з місця злочину.

Після вбивства засуджений зв'язався з куратором, але той заявив, що було ліквідовано "не ту особу". Він наказав Шалаєву переховуватися в орендованій квартирі, придбати новий мобільний телефон і чекати подальших вказівок.

"Намагаючись приховати зв'язок із замовником, військовослужбовець скинув налаштування свого телефону до заводських. Попри це правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та того ж дня затримали в одній з орендованих квартир", – розповіли в Офісі Генпрокурора.