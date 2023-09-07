Рейди в Крим, бої за Гостомель і битва за Зміїний: згадуємо найвидатніші операції ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони під час повномасштабної війни все частіше стає "постачальником хороших новин". Точніше – здійснює унікальні операції, які викликають бурхливу реакцію в суспільстві. Українські розвідники щодня виконують колосальну роботу і все це для нашої перемоги над ворогом.

Далекого 7 вересня 1992 року президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення Управління військової стратегічної розвідки, що згодом перетворилося на ГУР МО. До дня заснування масштабної розвідувальної структури 24 Канал зібрав для вас історії найвизначніших операцій української розвідки за час російсько-української війни.

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Рейд до Криму під керівництвом Буданова

6 серпня 2016 року розпочалася операція ГУР МО – 5 спецпризначенців на чолі з Кирилом Будановим, який зараз очолює розвідку. Група висадилась на західному узбережжі окупованого Росією півострова. Основним завданням стало здійснення диверсії на аеродромі Джанкой та інших військових об'єктах, важливих для ворога.

За деякими даними, група розвідників мала б доставити зброю та вибухові засоби у спеціально підготовлені місця поблизу російських військових об’єктів, які б могли використовувати інші українські диверсійні групи у випадку повномасштабного конфлікту.

У результаті операції диверсії на об'єктах здійснити не вдалось, проте співробітники ГУР МО ліквідували полковника ФСБ Романа Каменєва та єфрейтора Семена Сичова. Ще кілька співробітників ФСБ зазнали поранень, а група без втрат покинула півострів.



Диверсійна група ГУР МО в Криму на чолі з Кирилом Будановим / Фото ГУР МО

У нещодавніх інтерв'ю Кирило Буданов розповів, що такі висадки в Криму відбувалися кілька разів і метою було перевезення вантажу. Часто розвідникам доводилося добиратися до Криму просто пливучи через Сиваш.

Ліквідація терористів на Донбасі

4 лютого 2017 року в окупованому Луганську вибухнув автомобіль колаборанта Олега Анащенка – зрадника, який перейшов на бік росіян та був причетний до збиття українського літака Іл-76 поблизу Луганська. Тоді внаслідок трагедії загинули 49 українських військовослужбовців.



Бойовик Анащенко, якого ліквідували спецслужби / Фото росЗМІ



Авто Анащенка після вибуху / росЗМІ

Після вибуху бойовики затримали майора Сергія Іванчука та сержанта Івана Дєєва – співробітників ССО. Обоє потрапили в полон і провели там 3 роки. Після повернення вони підтвердили, що були причетними до ліквідації зрадника Анащенка. Ця операція була проведена у співпраці українських спецслужб.

Крім того, за однією з версій, співробітники ГУР МО доклалися також до легендарної ліквідації терористів "Гіві", він же Міхаіл Толстих та "Мотороли", він же Арсен Павлов.

Евакуація цивільних з Афганістану

"Гіві" був родом з Іловайська і в 2014 році брав участь у боях за Слов'янськ, Іловайськ та Донецький аеропорт. Терорист відзначився знущаннями з українських військовополонених та навіть катуваннями. 8 лютого 2017 року загинув у Макіївці у "власному кабінеті" унаслідок вибуху. За однією з версій саме ГУР МО ліквідувало терориста, адже пізніше в розвідці повідомили, що загибель "Гіві" серйозно вплинула на моральний стан терористів на Донбасі.Також за різними даними, ГУР МО могло брати участь і в ліквідації "Мотороли", який 16 жовтня 2016 року загинув після вибуху в ліфті багатоповерхівки в Донецьку, де бойовики подарували йому квартиру.

У серпні 2021 року війна в Афганістані між урядовими військами та терористами "Талібану" досягла свого апогею – останні впритул наблизилися до Кабула і демократичний уряд вирішив фактично здати місто без опору.

Таким чином 15 серпня 2021 року "Талібан" захопив столицю. У пастці опинися тисячі іноземців, адже рейси з тамтешнього аеропорту припинилися, а виїхати з країни автомобільними шляхами вже було неможливо – майже всю країну контролювали таліби. Тоді іноземні держави почали операції з евакуації своїх громадян, серед них й Україна.

Евакуацією українців займалися спецпризначенці ГУР МО. Завдяки зусиллям розвідників, вдалося евакуювати понад 700 осіб – як українців, так й іноземців. Про подвиги українських розвідників писала преса Нідерландів, Польщі, Іспанії та Канади.

Зокрема співробітники ГУР МО були єдиними, хто не відмовив громадянам Афганістану в супроводі трансферів до евакуаційного літака. Річ у тім, що уряд Канади погодився прийняти 19 громадян Афганістану, які працювали з канадським посольством, але всі відмовляли їм у супроводі до літака після терактів у районі аеропорту.

Спецпризначенці вийшли пішки з аеропорту в Кабул, аби зустріти 2 евакуаційні автобуси та супроводжувати їх на летовище. З Кабула евакуаційний літак доставив усіх до Ісламабаду – столиці Пакистану. А звідти літаком евакуйовані полетіли до Києва.



Спецпризначенці ГУР МО в Кабулі / Фото ГУР МО

Україна ввійшла в десятку країн світу, які евакуювали найбільшу кількість людей з Афганістану, що безпосередньо вплинуло не лише на авторитет держави, але й на авторитет української розвідки у світі.

Однак через кілька місяців для розвідників розпочалися нові випробування.

Ворога вдесятеро більше: бої за аеродром у Гостомелі

24 лютого, коли росіяни почали повномасштабний наступ, однією з найгарячіших точок бойових зіткнень стало селище Гостомель неподалік Києва. Росіяни намагалися висадити десант на тамтешньому аеродромі Антонова для наступу на столицю, яку планували захопити за 3 дні.

Нещодавно ГУР МО опублікувало фільм про бої за Гостомель, у якому спецпризначенець розповів, що уранці 24 лютого група з близько 30 людей вирішила прийняти бій з ворогом. Основною метою стало виграти бодай трохи часу, щоб строковиків зі селища можна було відправити до Києва та завадити швидкому просуванню ворога.

Російських десантників було понад 300. Однак головною проблемою ворога стало те, що попри переважаючі сили вони зовсім не готувалися до опору з боку України.

Ворог відправив у Гостомель близько 35 гелікоптерів та 2 літаки. Проти такої навали у розвідників були лише автомати Калашникова, гранатомети, БТР та гранати. Розвідники трималися стільки, скільки це було можливо. Спецпризначенці збили вертоліт росіян, ще кілька збили нацгвардійці. Загалом усі спецслужби та збройні формування знищили близько 500 десантників, які мали б рушати на Київ.

Спецпризначенець ГУР МО розповів про бої за Гостомель: дивіться відео

Прориви до пекла: рейди на "Азовсталь"

Минулої весни Маріуполь став епіцентром надважких боїв – наші воїни давали опір противнику, перебуваючи у повній блокаді. Тому ГУР МО вирішило організувати безпрецедентну операцію – авіапрорив в тоді оточений Маріуполь, аби доставити для наших захисників продукти, ліки та боєприпаси та евакуювати поранених.

В умовах оточення захисники Маріуполя відходили все ближче до величезного металургійного комбінату "Азовсталь". Для того, щоб забезпечити наших воїнів усім необхідним та евакуювати тих, хто потребував допомоги, ГУР МО шукало добровольців – насамперед, серед пілотів армійської авіації, адже сам задум був надзвичайно ризикованим. І кожен, хто погодився летіти в Маріуполь усвідомлював, що може не повернутися. І щонайменше 3 екіпажі справді не повернулися.

Під час першого прориву оборонців Маріуполя вдалося забезпечити системами Starlink – це дозволило надалі наших воїнам бути на зв'язку і навіть давати пресконференції з бомбосховища на "Азовсталі" під час піку боїв та бомбардувань заводу в травні 2022 року. Також вдалося евакуювати важкопоранених.

"Небо" – фільм про прориви на "Азовсталь": дивіться відео

Авіапрориви стали однією з найскладніших та найнебезпечніших операцій ГУР МО під час російсько-української війни. Більшості екіпажів, які летіли з Дніпропетровщини через Запорізьку область до Азовського моря, а звідти до Маріуполя, вдалося обійти ворожу ППО. Для цього доводилося летіти на дуже низькій висоті, аби бути непомітними для російських радарів.

Kraken у повному складі: роль ГУР МО в контрнаступі на Харківщині

На початку вересня минулого року українські воїни провели блискавичний контрнаступ і майже повністю деокупували Харківщину та північ Донеччини. Активну роль в наступальній операції відігравав спецпідрозділ ГУР МО Kraken, який створили навесні 2022 року в Харкові з ветеранів "Азову", офіцерів ГУР МО, добровольців тощо. Сумарно – 1 500 осіб. Усі вони брали участь у контрнаступі.

Попри динамічність наші воїни зіштовхнулися з такими труднощами в наступі, як логістика, створення стабілізаційних пунктів для поранених та наступ в умовах відсутності електрики та зв'язку, адже Starlink на окупованих територіях не працював, а українські війська просувалися дуже швидко. Попри це, за 2 тижні було звільнено в рази більше територій, ніж за 3 попередні місяці змогли захопити росіяни.

Бійці Kraken під час контрнаступу звільнили Вільхівку, Лісне, Руську Лозову, Питомник, Білогорівку Луганської області, Вербівку, Балаклію, Бородоярське, Морозівку, Савинці, Довгалівку, лівобережну частину Куп'янська, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку, Новоосинове, Глушківку, Колісниківку, Кислівку, Котлярівку. Ба більше, очільник ГУР МО Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова разом з бійцями підрозділу.

Kraken звітує про звільнення Балаклії: дивіться відео

Кошмар для росіян: ГУР МО та операція на Зміїному

Острів Зміїний росіяни окупували в перший день повномасштабної війни і саме тоді з'явилася легендарна фраза, яка й досі вказує на курс не лише кораблю.

Зміїний деокупували 30 червня 2022 року, однак цьому передувала серйозна бойова робота з боку спецслужб та військових формувань. Крім дистанційних ударів по острову, в травні 2022 року підрозділи ГУР МО та СБУ здійснили десантно-штурмову операцію, висадившись на острові з вертольотів. Воїни не тільки завдали втрат противнику, але й затрофеїли чимало техніки ворога.

Українські спецслужби загалом стали страшним сном для окупантів, а особливо на відкритій місцевості острова Зміїний.

Як ГУР МО брали участь у звільненні Зміїного: дивіться відео

Летить "Синиця": операція з виманюванням Мі-8

23 серпня був поганим днем для росіян. Уранці ГУР МО повідомила, що в результаті вдалого удару вдалося знищити установку С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму, вартістю 1 мільярд доларів. Однак неприємні сюрпризи того дня не скінчилися.

Тоді ж стало відомо, що в результаті шестимісячної спецоперації ГУР МО під кодовою назвою "Синиця", Україна успішно виманила гелікоптер Мі-8АМТШ разом із вантажем. Так, українські Збройні сили отримали життєво важливі компоненти для винищувачів Су-27 і Су-30СМ.

Разом із пілотом у вертольоті було ще 2 члени екіпажу – вони не знали, куди летять. Внаслідок спецоперації двох росіян ліквідували. Пілот Максим Кузьмінов та його родина наразі перебувають в Україні – його сім'ю завчасно вивезли з Росії. Мотивом свого вчинку пілот назвав категоричне неприйняття дій Росії та закликав інших російських пілотів вчинити так, як він.

Західна преса не приховувала свого захвату від операції українських розвідників, адже таким чином ГУР МО не лише вкотре довела свій професіоналізм, але й зуміла забрати в Росії гелікоптер, вартістю 14 мільйонів доларів. Цікаво, що відповідно до чинного законодавства, пілот отримає компенсацію 500 000 доларів за те, що передав Україні вертоліт.

Пресконференція пілота Мі-8: дивіться відео

Найкращий подарунок на День Незалежності: новий рейд у Крим

Уночі 24 серпня спецпризначенці ГУР МО та бійці ВМС України висадилися в районі населених пунктів Оленівка і Маяк на мисі Тарханкут на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

Українські воїни вступили в бій з 3-ім радіотехнічним полком Росії, ліквідували щонайменше 30 окупантів та підняли на півострові державний прапор України – в окупованому Криму це трапилося вперше з 2014 року. Це можна назвати чи не найкращим подарунком до Дня Незалежності.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що основною метою операції стало нагадування українцям, особливо на окупованій території про те, що наша держава переможе і звільнення Криму від ворога вже не за горами.

Щоб згадали і повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їх не за горами, що про них ніхто не забув,

– наголосив Буданов.

Кримський рейд ГУР МО та ВМС: дивіться відео

Війна іде на територію ворога: ГУР та удари по Росії

Зараз для нас вже майже звично бачити новини про те, що в тому чи іншому російському місті лунають вибухи і скаржаться на невідомі безпілотники. Однак варто розуміти масштаб – вперше після стількох розв'язаних Росією війн, вона повертається на її територію. Вибухи лунають в Бєлгороді, Брянську, Курську, Ростові-на-Дону, Пскові чи навіть Москві.

Чимало деталей зараз залишаються в таємниці, позаяк операції в цьому напрямку досі тривають. Що можна точно згадати – нещодавні удари безпілотників по аеропорту Пскова – міста, розташованого за близько 700 кілометрів від українського кордону. Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що безпілотники запускали з території Росії, однак жодних інших деталей не розповів. Очевидно, що в будь-якому випадку це складна та витончена робота.



Ночі у Пскові тепер такі / Фото росЗМІ

У результаті успішних атак повністю знищені 2 військово-транспортні літаки Іл-76, а ще 2 – пошкоджені. Оскільки в останніх серйозно пошкоджений центроплан – відновлення під великим питанням.

Усі операції ГУР МО доводять одне – ворог ніде не сховається і ворога нічого не врятує. Сьогодні ми згадали лише найгучніші, однак робота розвідників – щоденна і складна. Те, що ми з вами бачимо – це лише вершина айсберга і багато цікавого ми дізнаємося лише з часом.

Дякуємо титанам ГУР МО за їхню колосальну працю!