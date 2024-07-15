Як Володимир Великий Київську Русь хрестив: історія пам'ятної дати

Щороку 15 липня українці відзначають важливу дату – День хрещення Київської Русі. У церкві сьогодні вшановують пам'ять святого рівноапостольного великого князя Володимира, який охрестив державу у 988 році на річці Почайна.

Указ про запровадження такого державного свята у 2008 році видав тодішній Президент України Віктор Ющенко. Це важливий день, коли говорять про історію та соборність нашої держави, єдність українського народу. Спершу подію святкували 28 липня. Однак у 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, тому дата змінилася, пише 24 Канал.

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День хрещення Київської Русі: історія

Великий київський князь Володимир спершу був язичником. Однак якось у 30-річному віці він вирішив стати християнином. Сталося це у Візантії, оскільки тоді ця країна була найпотужнішою у світі. Правитель розумів – якщо охрестити Київську Русь, то покращаться зв'язки між європейськими державами. Кажуть, що Володимир обирав між християнством, ісламом та юдаїзмом та навіть запрошував до себе посланців від цих релігій.

Мешканців Києва охрестили у річці Почайна. Через деякий час християнську віру прийняли й в інших містах Київської Русі. Однак деяким людям спочатку було складно відректися від язичництва. Протягом багатьох століть місцеве населення дотримувалося певних традицій, від яких не хотілося відмовлятися.

Хрещення Київської Русі / Фото Укрінформ

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Хто такий Володимир Великий

Володимир Святославич був родом з династії Рюриковичів та народився десь у 958 році. Правити Київською Русю він почав після смерті батька, тримав владу у своїх руках з 980 до 1015 року. Після хрещення князь популяризував християнство, крім того, чоловік збудував чимало монастирів та церков. Під час правління Володимира Великого держава сильно розвинулася та здобула значний вплив у світі.

Князь київський був хорошим дипломатом, що допомагало йому покращувати зовнішні зв'язки та політичні справи. Найбільше він розвивав стосунки з Візантією та країнами Сходу. У часи Володимира було розв'язано чимало економічних проблем, які, зокрема, були пов'язані з торгівлею. Цей державний діяч назавжди увійшов в історію України, збагатив її культуру та вплив своїми рішеннями й хорошим правлінням.