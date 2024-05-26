Незламна та непереможна столиця: фантастичні привітання у картинках з Днем Києва

Щороку у третю неділю травня відзначається День Києва. Цьогоріч свято припало на сьогодні. Вважається, що столицю України у 482 році заснували три брати – Кий, Щек та Хорив і їхня сестра Либідь. Тож сьогодні місто святкує 1542 роки.

Вперше День Києва відбувся у 1982 році, тоді було 1500-річчя. Зараз святкування вже не такі масові, як були раніше, адже в Україні триває війна, розпочата Росією. Попри це, люди не перестають насолоджуватися столицею.

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Київ – одне з найкрасивіших міст Європи та світу, яке навіть під час війни радо приймає туристів. Російські військові вже третій рік продовжують обстрілювати його ракетами та шахедами, знищуючи житлові будинки та пам'ятки архітектури. Особливо страшно було у перші дні повномасштабного вторгнення, коли росіяни зайшли у Київську область. Однак українська столиця – незламна та сильна, як і весь наш народ.

З нагоди Дня Києва 24 Канал підготував добірку привітань у картинках, які сьогодні варто надіслати усім киянам та мешканцям міста.

День Києва 2024: привітання у картинках

День Києва 2024 / Фото Hochu.ua

День Києва 2024 / Фото Amazing Ukraine

День Києва 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День Києва 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День Києва 2024 / Фото with_love_card

День Києва 2024 / Фото "Ділова мова"

День Києва 2024 / Фото Depo.ua

День Києва 2024 / Фото Hochu.ua

День Києва 2024 / Фото Hochu.ua

День Києва 2024 / Фото klike.net

Сподіваємося, що ви знайшли картинку, яку надішлете близьким людям. Щиро вітаємо усіх з днем народження нашого незламного Києва!