"Алло, це Київ – бажаю тобі неба без ракет": мережу зачарувало відео з маленькою українкою

Столиця нашої держави святкує свій день народження. У мережі поширилось миле відео, на якому маленька дівчинка бажає Києву квітнути без ракет у небі.

В останню неділю травня Київ святкує день міста. Цьогоріч це – 28 травня. З днем народження "іменинника" вітають усі, навіть найменші українці, яким, на жаль, довелось дізнатися, що таке війна.

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"Мій рідний, з Днем народження"

Одне з привітань з-поміж усіх інших було особливим. На ньому видно маленьку дівчинку, що щиро бажає столиці нашій державі мирного неба та процвітання.

Альо, це Київ? Бажаю тобі неба без ракет, вулиць без гучних сирен. Рости та квітни. Мій рідний, з Днем народження,

– каже маленька українка.

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Ролик зібрав у мережі чимало переглядів, та його навіть почали поширювати представники офіційної влади. І насправді дуже б хотілося, аби слова цієї дівчинки стали реальністю – України перемогла б, а ворог отримав би по заслузі за те, що часто не дає спати людям, будить їх сиренами й обстрілами за допомогою ракет та дронів.

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