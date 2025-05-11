"Знай, що я тебе дуже-дуже люблю": боєць "Хартії" привітав неньку з Днем матері на відео
- Бійці 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії України привітали своїх найрідніших з Днем матері 11 травня.
- Військові поділилися відео, на якому захисник вітає неньку тюльпанами, зірваними на позиціях.
У 2025 році День матері в Україні відзначають у неділю, 11 травня. Вітання своїм найріднішим передають бійці 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія".
Зворушливим відео з позицій поділилися в Національній гвардії України, передає 24 Канал. Військовий з нагоди свята звернувся до своєї неньки.
Дивіться також "Я втратила велику планету": історії 4 матерів, чиї діти загинули на війні
Військові вітають з Днем матері
На кадрах у День матері боєць показує своїй мамі тюльпани та умови, в яких він їх зірвав.
Найімовірніше, ці квіточки до завтра зав'януть… Це тобі. Знай, що я тебе дуже-дуже люблю,
– каже захисник.
Хартієць вітає свою маму квітами з позицій: дивіться відео
Військові НГУ подякували матерям за недоспані ночі та попросили вибачення за передчасну сивину у волоссі. "З Днем матері, наші найрідніші!" – написали захисники.
Нагадаємо, напередодні 24 Канал показав світлини українських спортсменів з їхніми матерями. Жінки відіграли ключову роль у кар'єрах Олександра Усика, Дар'ї Білодід, Еліни Світоліної тощо.