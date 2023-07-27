Дякую, що повертаєте до життя дітей, – Зеленський відвідав лікарні на Миколаївщині

Володимир Зеленський у День медичного працівника побував у медзакладах Миколаєва та Очакова. Там український лідер подякував героїчним українським медикам.

Президент зустрівся з дітьми, яких лікарі рятують після мінно-вибухових травм внаслідок російських обстрілів. Також Зеленський поспілкувався з медиками та подякував їм. Український лідер наголосив, що держава має покращувати умови роботи українських медиків.

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Знаю, у яких безпекових умовах ви працюєте. Хочу подякувати вам за велику роботу, за те, що повертаєте до життя дітей, зокрема з інших регіонів, які є нашим майбутнім,

– наголосив Зеленський.

Також під час візиту український лідер вручив військовим та цивільним державні нагороди. Військовим медикам президент вручив ордени "За мужність" III ступеня та ордени Данила Галицького.

Зеленський побував на Миколаївщині: дивіться відео

Під час візиту до Очакова український лідер побував у стабілізаційному медичному пункті. Там рятують захисників України, які отримують поранення на передовій.

Там Зеленський вручив військовим медикам ордени "За мужність" III ступеня, орден Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".

Зеленський в Очакові: дивіться відео

Володимир Зеленський побував на Миколаївщині / Офіс Президента

Також Зеленський побував на Дніпропетровщині

Окрім того, 27 липня український лідер побував на Дніпропетровщині. Там він провів виїзне засідання Ставки, темами якого стали ситуація на фронті, а також перебіг наступальних дій.

Також під час перебування на Дніпропетровщині Зеленський зустрівся з медиками. Він подякував їм за порятунок українських героїв. Український лідер вручив медикам нагороди.