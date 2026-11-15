Замість вересня – 11 листопада: журналістка розповіла про новий День міста в Херсоні

У Херсоні підтримали ініціативу перенесення Дня міста на 11 листопада – день визволення від російської окупації. Журналістка Євгенія Вірлич зазначила, що містяни сприйняли цю дату як символ надії та стійкості.

Про це вона розповіла в ефірі 24 Каналу. За її словами, раніше міське свято відзначали щороку у третю суботу вересня без жодної прив'язки до реальних визначних подій. Тепер 11 листопада стало справжнім символом впевненості, який не знецінили ані щоденні обстріли, ані підрив Каховської ГЕС.

Символ визволення та пам'ять про Лівобережжя

Ініціатива перенести святкування надходила від самих херсонців, які прагнули пов'язати визначну дату з днем деокупації.

Для нас це дійсно дуже важливий день. Я чула від людей, що його можна порівняти навіть із народженням дитини. Вісім з половиною місяців жахливого страху окупації закінчилися заходом наших Збройних Сил,

– наголосила Євгенія Вірлич.

Вона також додала, що цей день постійно нагадує про необхідність звільнення Лівобережжя, де близько 73% території все ще перебуває під контролем ворога.

Євгенія Вірлич про ситуацію в Херсоні: відео

Обстріли FPV-дронами та ворожі вкиди

Безпекова обстановка в Херсоні та громадах Правобережжя залишається напруженою. Окупанти не припиняють ударів із реактивних систем залпового вогню та цілодобово атакують цивільних FPV-дронами, через що періодично зникають світло та зв'язок. На тлі наближення холодів викликів для жителів і військових лише більшає.

Водночас росіяни посилили інформаційний тиск, розповсюджуючи фейки про наміри форсувати Дніпро та захопити мікрорайон Корабел.

Ця пропагандистська теза лунає у них час від часу. Вони намагаються розхитати людей. Але наші військові готові до всіх можливих сценаріїв і знають, як протидіяти ворогу. Тож ми віримо ЗСУ та спираємося на їхню бойову роботу,

– підсумувала журналістка.

Раніше Євгенія Вірлич зазначала, що після гуманітарної паузи російські окупанти відновили масовані удари по правобережній частині області та стягнули озброєння на Лівобережжя.