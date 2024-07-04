З Днем Національної поліції України: найкращі картинки-привітання з професійним святом
Щороку 4 липня відзначається День Національної поліції України. Указ про запровадження свята видав президент у квітні 2018 року. Раніше воно припадало на 4 серпня, адже у цю дату був підписаний закон "Про Національну поліцію".
Редакція 24 Каналу щиро вітає всіх причетних з професійним святом. Дякуємо за віддану та наполегливу роботу, яка у наш час є неймовірно важливою. Працюйте на благо України, підтримуйте порядок, не втрачайте мотивації, натхнення та сили. Український народ завжди буде пам'ятати про ваші здобутки.
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З нагоди Дня Національної поліції ми підготували добірку неймовірних привітань у картинках. Відправте чудові побажання своїм рідним, друзям, знайомим та колегам у сьогоднішнє професійне свято.
День Національної поліції України: привітання у картинках
Сподіваємося, що ви обрали привітання, яке сьогодні отримає хтось з близьких людей. Подякуйте їм за складну та важливу працю та не забувайте підтримувати у час війни, оскільки зараз усім потрібне рідне плече.