Масштаби вражають: скільки військових та техніки будуть на параді до Дня незалежності

У Києві тривають тренування парадних розрахунків до Дня Незалежності України. У Міністерстві внутрішніх справ показали, як до урочистого заходу готуються гвардійці. та розповіли інші деталі.

Відомство показало фотографії з тренувань. Там також уточнили, що пішу колону Національної гвардії на параді представлятимуть 4 "коробки".

Цікаво Як українці святкували Дні Незалежності в попередні роки: яскрава фотопідбірка

А саме – військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна варта", кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної Академії та зведений оркестр.

На параді на Хрещатику буде 3 колони:

піша;

повітряна;

механізована.

. Загалом у 2021 році у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Тренування гвардійців до військового параду / Фото МВС

Зазначимо, що до заходу також залучатимуть морська авіація ВМС, авіацію Повітряних сил та армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ.

До теми У Києві показали як готуються до парадів на День незалежності: відео