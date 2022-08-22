Комендантська година у Києві на День Незалежності: чи будуть зміни

Україна активно готується до Дня Незалежності. У деяких регіонах ввели певні обмеження цього дня. Розповідаємо, чого очікувати мешканцям Києва.

Як зазначили в Київській ОВА, ворог може завдати удару кожної миті. Тому усім слід бути готовими до цього. Міська влада закликає бути особливо пильними цього тижня і дуже просить подбати про власну безпеку: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття.

До теми Навіть якщо кремль не накаже: Шейтельман пояснив, чому у святкові дні слід бути обережними

У Києві комендантську годину не посилюватимуть

Місцева влада наголосила, що ані в Києві, ані в області не змінювали часові рамки комендантської години. Вона триває із 23:00 до 5:00.

У Києві заборонили проводити будь-які заходи

Під час проведення заходів із нагоди Дня Державного Прапора 23 серпня та святкування 31-ої річниці Незалежності України 24 серпня заборонено проведення будь-яких розважальних та інших масових заходів.

Усі урочистості до Дня Незалежності варто провести з обмеженою кількістю людей із дотриманням усіх безпекових вимог або онлайн.

Також слід не забувати про дотримання вимог комендантської години та сигналів повітряної тривоги. Крім того, містянам рекомендують уникати скупчень людей.

Як працюватиме громадський транспорт

Громадський транспорт, і наземний і метрополітен, до 24 серпня включно працюватиме з 6:00 до 21:00. Підземка в режимі укриття працює цілодобово.

Чи працюватимуть ЦНАПи

Центри надання адміністративних послуг у столиці протягом трьох днів, із 23 до 25 серпня включно, працюватимуть тільки на видачу готових паспортних документів.

Як працюватимуть ярмарки

Продуктові сільськогосподарські ярмарки цього тижня триватимуть тільки три дні: з 26 до 28 серпня.

Загроза на День Незалежності: головні новини

Напередодні Дня Незалежності України росія вирішила закрити повітряний простір в прикордонних з нашою державою областях. Такі заходи окупанти впроваджують з 22 по 25 серпня.

росіяни збільшили присутність у Чорному морі носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Так вони готуються до провокацій до Дня Незалежності України, пояснили в ОК "Південь".

Українців попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації напередодні Дня Незалежності. Через це у різних містах на декілька днів запровадили додаткові обмеження. Детальніше – читайте тут.

Варте уваги – Кім розповів про загрозу для Миколаєва на День Незалежності: дивіться відео