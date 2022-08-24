Святкування Дня Незалежності 2022 в Україні: відео, фото

Українці 24 серпня відзначають День Незалежності. До вашої уваги фото та відео проведення головного свята країни.

Оскільки в Україні продовжений воєнний стан, пов'язаний з повномасштабним вторгненням росії, то від низки заходів довелося відмовитися, нагадує 24 канал. Але це не завадить усім українцям з гордістю відзначити День Незалежності України.

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Як святкують 31 День Незалежності в Україні

Дніпро

У Дніпрі вранці вшанували героїв, які віддали свої життя за Україну. Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА – розповів, що під час хвилини мовчання розпочалася повітряна тривога. Українців випробовує на міць ворог української незалежності. Однак український народ вистоїть.

Борис Філатов зауважив, що емоції переповнюють, адже цьогоріч свято набуло особливого значення. Голоси українців не заглушать ні сирени, ні відлуння вибухів.

І щоб там не неслося з боліт, Україна продовжує своє четверте – з багатьох подальших десятиліть самостійності… Незалежності Держави з тисячолітньою історією і незламною волею народу, про яку говорить увесь світ,

– заявив Філатов.

У Дніпрі вшанували загиблих героїв / фото з телеграм-каналу Валентина Резніченка

Харків

Харківська Міська Рада повідомила, що Мартін Обрі – пані мер французького міста Лілль – та депутати міскої ради у День Прапора (23 серпня) поклали квіти до підніжжя таблички "Харківський міст".

А сьогодні, 24 серпня, на честь Дня Незалежності України на площі Республіки відбудеться мітинг на підтримку України, який ініціювали українські громадські організації Лілля спільно з мерією міста,

– мовиться у повідомленні.

Одеса

Юні одесити до Дня Незалежності підготували музичне привітання. Відео зняли на фоні прекрасних одеських локацій.

Одесити зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності

Крим

У тимчасово окупованому Криму у День національного прапора України місцеві жителі запустили жовтні та блакитні повітряні кульки.



У Криму запустили повітряні кульки / "Крим. Реалії"

Луцьк

У Луцьку відбулися урочистості на площі перед Волинською ОВА. Ігор Поліщук – міський голова Луцька – а також керівники обласних гілок влади, військові та місцеві жителі вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання. Згодом до пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" поклали квіти.

Урочистий захід у Луцьку / Луцька міська рада

Авдіївка

В Авдіївці, попри обстріли, вранці у небо запустили український прапор. Його прикріпили до повітряних кульок.

Прапор запустили у небо в Авдіївці: дивіться відео

Рівне

У Рівному також вшанували загиблих героїв. Віталій Коваль – голова Рівненської ОВА – подякував усім, хто боронить українську незалежність.

"Хто поклав життя за Батьківщину на фронті. Хто поліг за краще майбутнє під час Революції Гідності. Кожен з вас Герой. Герої сьогодні і ті, хто захищає тил. Хто щодня своєю працею робить подвиг. Ми показуємо всьому світу, як виглядають справжній дух, незламність і сміливість", – заявив Коваль.

Героїв вшанували у Рівному / Фото з телеграм-каналу Рівненської ОВА

Ужгород

В Ужгороді відбулася традиційна світанкова молитва за Україну. Екуменічний молебень провели провели священники різних конфесій. Завершили акцію виконанням гімну.



Урочистий захід в Ужгороді / Ужгородська міська рада

Львів

У Львові загиблих героїв вшанували на Личаківському цвинтарі. Учасники заходу поклали квіти до могил героїв на Марсовому полі, на полі почесних поховань № 67 та на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища.

Окрім того, відбулася екуменічна панахида. Також у Львові провели молитву на незалежність України. Згодом у межах свята відбулося проходження роти почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Тим часо у парку "На Валах" відбулася акція "Незалежні". Усі присутні разом створили патріотичну картину.

Вшанування героїв у Львові / Львівська ОВА

Масових заходів у Києві не буде

Передовсім слід нагадати, що у столиці заборонили проведення будь-яких масових заходів з 22 по 25 серпня. На цьому наголосив начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов. А ще він зауважив, що до 24 серпня включно метрополітен у столиці працюватиме з 06:00 до 21:00.

Що стосується урочистостей у Києві, то їх таки проведуть. Про це розповів глава Київської ОВА Олексій Кулеба. Водночас він зауважив, що буде низка обмежень. Зокрема:

під час проведення заходів до Дня Прапора та Дня Незалежності України розважальні й інші масові заходи будуть заборонені;

урочистості, заплановані на ці дні, мають пройти з обмеженою кількістю людей, і то за умови дотримання правил безпеки.

Правоохоронці також підкреслили на можливих ракетних атаках. Тож упродовж 23 – 25 серпня рекомендують особливо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у цей період посилять патрулювання.



Поради поліцейських для українців на період з 23 по 25 серпня / Інфографіка 24 каналу​

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