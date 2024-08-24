Зеленський присвоїв бригаді найменування "Привид Києва" та вручив бойові прапори

У День Незалежності Володимир Зеленський вручив бригадам бойові прапори та відзнаки. Окрім цього, на свято було присвоєно два почесних найменування – на честь привида Києва та Андрія Шептицького.

Вручення відзнак та прапорів президентом України відбулося під час урочистостей на Софіївській площі, інформує 24 Канал.

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Вручення до Дня Незалежності

Так, під час урочистостей до Дня Незалежності бойовий прапор від президента України отримали:

42 окрема механізована бригада ОК "Захід" Сухопутних військ ЗСУ. Бойовий прапор вручено командиру, підполковнику Сергію Лісовенку.

Окрема артилерійська бригада НГУ України. Бойовий прапор вручено командиру, Герою України, підполковнику Олегу Голінею.

Вручення бойового прапора 42 бригаду / фото Офіс президента

Цікаво! Після вручення бойового прапора по військовій частині видається наказ, згідно з яким встановлюється місце для його зберігання і призначаються прапороносець, асистенти та прапороносний взвод.

Також 40 бригаді тактичної авіації Повітряного командування "Центр" ПС ЗСУ присвоєно почесне найменування "Привид Києва". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир, полковник Віктор Данилюк.

Вручення найменування "Привид Києва" / фото Офіс президента

Окрім цього 103 окремій територіальній бригаді Сил територіальної оборони присвоєно найменування імені Андрія Шептицького. Стрічку отримав командир, полковник Ігор Бандаренко.

Окрім цього, стрічку "За мужність та відвагу" для бойового прапора вручили: