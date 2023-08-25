Велике свято великого народу: як Київ відзначав День Незалежності – ексклюзивні фото

25 серпня 2023, 00:22
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Україна 24 серпня святкувала свою 32-річницю Незалежності. Цей день має особливе та безцінне значення для українців. Як святкували цей день у Києві дивіться в есклюзивному фоторепортажі 24 Каналу.

Вже другий рік поспіль Україна зустрічає День Незалежності в умовах повномасштабного вторгнення. Водночас цей день – ще один, який наближає нас до перемоги.

Зверніть увагу День Незалежності на окупованих територіях: як українці намагаються відзначати свято

На вулицях української столиці була тепла й урочиста атмосфера. Багато людей красувалися у вишиванках.


Окупанти прийшли нас вбивати, однак тепер їхня техніка – обгорілий брухт / Валентина Поліщук для 24 Каналу


Навіть маленькі українці усвідомлюють ціну цього дня / Валентина Поліщук для 24 Каналу


Окупанти не мали й не мають жодних шансів / Валентина Поліщук для 24 Каналу


День Незалежності у Києві / Валентина Поліщук для 24 Каналу


З собою люди принесли синьо-жовті прапори / Валентина Поліщук для 24 Каналу
 


Також українці вшанували пам'ять тих, хто загинув за Україну / Валентина Поліщук для 24 Каналу
 

Найголовніше бажання і дорослих, і дітей – мирне небо над Україною / Валентина Поліщук для 24 Каналу
 

Новий день наближає нас до перемоги / Валентина Поліщук для 24 Каналу

День Незалежності у Києві / Валентина Поліщук для 24 Каналу

Як світ відзначав День Незалежності України 

У багатьох країнах світу відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності України. Зокрема, у Ларнаці розгорнули величезний український прапор. У Канберрі виконали гімн України. Окрім того, чимало світових визначних локацій підсвітили кольорами українського прапору. Зокрема, мовиться про Ейфелеву вежу у Парижі. 

Автор: Валентина Поліщук, Мар'яна Бекало