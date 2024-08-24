"За нашу Незалежність": Олещук показав авіабомбу AASM Hammer, яка полетить в окупантів

В Україні 24 серпня відзначають День Незалежності. З цієї нагоди командувач Повітряних сил Микола Олещук долучився до привітань українців.

Так, генерал зазначив, що незалежність – це свобода, це право вибору, це культурні цінності, це право жити у власному домі на своїй землі. Також Олещук показав французьку AASM Hammer, яку невдовзі відчують окупанти.

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Привітання Олещука з Днем Незалежності

Микола Олещук зазначив, що справжня незалежність дається не легко. За його словами, у світовій історії чимало прикладів, як поневолені народи борються за одвічне прагнення – жити вільно.

Український народ завжди дає бій імперіям, що зазіхають на нашу святу землю. Сотні років, зі зброєю в руках, з гарячим серцем,

– вказує командувач.

Водночас Україна дає бій у ці хвилини, і вона не сама. Нашу боротьбу за незалежність підтримує весь цивілізований світ, але тільки від нас залежить, яку Україну залишимо дітям та онукам.

"Тому сьогодні ця французька авіабомба від мого імені вкотре полетить на голови окупантів. Полетить за наше майбутнє, за нашу землю, за нашу свободу – за Незалежність", – написав Олещук.

Авіабомба AASM Hammer до Дня Незалежності / Микола Олещук