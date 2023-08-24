День Незалежності на окупованих територіях: як українці намагаються відзначати свято

На окупованих територіях особливо цінується День Незалежності України. Попри психологічний тиск і знущання українці й надалі чинять спротив та з нетерпінням чекають, коли настане звільнення від російських загарбників.

Українці шанують День Незалежності не тільки на територіях, які окупували після 24 лютого 2022 року, а й в Криму. Як на окупованих територіях минає свято – передає 24 Канал.

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У Криму побили жінку через квіти й прапор

В тимчасово окупованому Криму літню жінку побили через те, що вона хотіла покласти квіти та прапор України біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Постраждала у вишиванці заявила, що торік "місцева влада" дозволила людям у День Незалежності покласти квіти та підіймати прапор, щоправда, існувало обмеження – без скупчення людей.

Цього року жінка вирішила також покласти квіти разом з сім'єю біля пам'ятника українському письменнику й підняти прапор, але на неї накинулася інша жінка. Вона відібрала букет, а літню жінку – штурхнула на землю.

Жінку побили через квіти й прапор України: дивіться відео

На окупованих територіях майорить прапор України

У різних областях України, які нині перебувають під російською окупацією, продовжують шанувати рідну країну. До прикладу, у селі Михайлівка, що у Запорізькій області, прикрасили написом паркан навколо будинку, який, вочевидь, належить місцевому колаборантові.



У Михайлівці розмалювали паркан, де живе колаборант / Фото із соцмереж

У Новій Каховці, що на окупованій частині Херсонщини, окупантам також нагадують, що їм тут не раді. Українські прапори з'являються на будівлях, а так звані "передвиборчі інформаційні кампанії" замальовують синьо-жовтими фарбами.



У Новій Каховці малюють українські прапори / Фото із соцмереж



Нова Каховка – це Україна / Фото з соцмереж

У Бердянську активісти встановили український прапор на Мелітопольському шосе. Окупанти його так і не зняли. Вочевидь, "звикають до нової атмосфери".

Прапор України в окупованому Бердянську: дивіться відео

У тимчасово окупованому Луганську активісти руху "Жовтої стрічки" на зупинках громадського транспорту встановили обладнання, аби українці змогли почути гімн рідної країни. Такі особливі привітання до Дня Незалежності допомагають людям не падати духом та надають сил для протистояння з ворогом.

У Луганську лунав гімн України: дивіться відео