Спека, пожежа на мосту та рекордний феєрверк: як у США святкували 250 років незалежності

Сполучені Штати відзначили 250-річчя незалежності масштабними святкуваннями по всій країні, незважаючи на спеку та негоду. Центральною подією стала урочистість у Вашингтоні за участю президента Дональда Трампа, яка завершилася одним із найбільших феєрверків в історії США.

24 Канал зібрав все, що відомо про гучне святкування Дня незалежності США.

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Які урочистості пройшли з нагоди 250-річчя незалежності США?

Святкування проходили не лише у столиці. У Нью-Йорку відбувся традиційний феєрверк над Бруклінським мостом, міжнародний морський парад Sail4th 250, а також легендарний конкурс із поїдання хот-догів Nathan's Famous. Переможцем змагань уже 18-й раз став Джої Честнат, який з'їв 66 хот-догів за 10 хвилин.

У Філадельфії, де у 1776 році була підписана Декларація незалежності США, відбулися урочисті заходи біля Індепенденс-Голлу, концерти та святковий авіапроліт. У штаті Вірджинія, в маєтку першого президента Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, 150 людей із 50 країн світу склали присягу та стали громадянами США.

Авіапроліт до Дня незалежності США / Фото AP

У багатьох містах країни пройшли концерти за участю відомих артистів. Зокрема, у Нью-Йорку виступили Ne-Yo та Mary J. Blige, у Лос-Анджелесі – The Smashing Pumpkins і Chaka Khan, а у Філадельфії – Christina Aguilera та Will Smith.

До ювілею організатори також заклали символічну капсулу часу, яку планують відкрити через 200 років. До неї помістили копію Конституції США з підписами, пляшку Coca-Cola та пам'ятні предмети з усіх 50 штатів і територій країни.

Проте, через несприятливі погодні умови святкові заходи скасували в Гартфорді (штат Коннектикут), а також у Гаррісбурзі та Вілкс-Барре (штат Пенсильванія). У Бостоні відвідувачів концерту й феєрверку тимчасово попросили пройти в укриття, після чого святкування відновили. Евакуацію також оголосили у Філадельфії, тоді як у Нью-Йорку та Піттсбурзі феєрверки не скасували, а лише перенесли на пізніший час через зміну погодних умов.

Американці святкують День незалежності/ Фото AP

Промова Дональда Трампа

Після двогодинної евакуації через негоду президент США Дональд Трамп виступив із промовою з нагоди 250-річчя незалежності країни. Він заявив, що "американська мрія повернулася", а США вступають у "золотий вік Америки", наголосивши, що країна "ніколи не була сильнішою". Президент також похвалив американських військових, заявивши, що армія США є "сильнішою та могутнішою, ніж будь-коли".

Окрім патріотичних заяв, Трамп торкнувся внутрішньополітичних тем. Він підтримав Другу поправку до Конституції, виступив за посилення виборчого законодавства, зокрема підтвердження громадянства виборців і обмеження голосування поштою, а також вкотре різко розкритикував комунізм. Завершуючи виступ, Трамп заявив, що Америка "завжди буде на вершині" і "ніколи не дозволить своїй країні впасти".



Трамп виступив із промовою до американців / Фото АР

Після завершення його виступу небо над столицею освітив грандіозний феєрверк. Організатори повідомили, що шоу тривало близько 40 хвилин і мало стати найбільшим в історії країни. Для святкування використали близько 850 тисяч феєрверків, які одночасно запускали з кількох майданчиків. За видовищем разом із першою леді спостерігав і президент США.



Святковий феєрверк у США / Фото АР

Проте, святкування супроводжувалися й окремими інцидентами. Під час феєрверка в Нью-Йорку на Бруклінському мосту виникла невелика пожежа, яку оперативно ліквідували без постраждалих. Також у Вашингтоні пройшла хода представників ультраправого угруповання Patriot Front, що привернула увагу правоохоронців.



Пожежа на мосту у Брукліні / Фото AP

Як інші країни вітали США зі святом?

З нагоди річниці Сполучені Штати отримали привітання від світових лідерів. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа та американський народ із Днем незалежності, подякував США за підтримку України та повідомив, що під час телефонної розмови сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля щодо завершення війни та домовилися продовжити переговори під час майбутнього саміту НАТО.

Увечері 4 липня київський монумент "Батьківщина-мати" підсвітили кольорами американського прапора на честь 250-ї річниці проголошення незалежності США.



"Батьківщину-мати" підсвітили кольорами американського прапора / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Крім того, Путін також зателефонував Трампу і вони провели майже півторагодинну телефонну розмову, під час якої обговорили війну в Україні та майбутній саміт НАТО в Туреччині. За даними Кремля, Путін привітав Трампа з Днем незалежності США та вкотре заявив, що політико-дипломатичне врегулювання можливе лише з урахуванням "інтересів Росії". Водночас США підтвердили готовність і надалі виступати посередником у мирному врегулюванні війни.

Привітання також надіслали президент Франції Еммануель Макрон, лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та інші світові лідери. До привітань долучився й Папа Римський Лев XIV. У День незалежності США понтифік закликав американців приймати, захищати та підтримувати мігрантів, наголосивши, що це є проявом поваги до людської гідності.