Вже у понеділок, 24 серпня, в Україні відзначатимуть День Незалежності. У Києві, Львові, Харкові та Дніпрі святкування супроводжуватиметься цікавими заходами. Дегустації морозива, концерти та ярмарки – це все лише маленька частина того, що підготували організатори у різних містах України.

Куди піти на День Незалежності 24 серпня 2020 року у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Програми святкувань Дня Незалежності

Київ

Bouquet Kyiv Stage

Коли та де: 20 – 25 серпня, двір Софії Київський та онлайн.

Фестиваль у Києві відбудеться вже втретє і лейтмотивом цьогорічної події стане думка про те, що життя триває. Нова програма має нагадати жителям Києва, що життя продовжується, не зважаючи на будь-які карантинні обмеження. У програмі фестивалю заплановано близько 40 заходів, частина з яких буде транслюватися онлайн.

Повну програму читайте за посиланням.

Open Air фестиваль Кримський дім об'єднує серця

Коли та де: 23 серпня, Національний музей народної архітектури та побуту України Пирогів.

Вже традиційно на День незалежності у Києві поводять фестиваль Кримського Дому. Цьогоріч на гостей чекатимуть виступи відомих кримськотатарських колективів, зокрема, етноансамблю Мусафір, вокального гурту Ad libitum, джазового тріо Усеїна Бекірова та інших. А також майстер-класи із гончарного мистецтва від Рустема Скибіна, вишивки, майстерності кавоваріння.

Марш захисників України

Коли та де: 24 серпня, парк Тараса Шевченка.

Рух Ветеранів України готується до Маршу захисників України. Учасники бойових дій, волонтери й ветерани пройдуть маршем від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Початок ходи о 09:00.



У Києві відбудеться Марш захисників України / Фото Український мілітарний портал

Концерт класичної музики Сlassic Picnic

Коли та де: 24 серпня, парк Тараса Шевченка.

Пікнік класичної музики цьогоріч пройде в особливому форматі. Більше шести видатних українських музичних колективів, зокрема, Національна заслужена академічна капела України Думка, Національний академічний симфонічний оркестр України, Львівська національна філармонія та інші записали виступи просто неба.

Забіг у Пирогово

Коли та де: 23 серпня, Національний музей народної архітектури та побуту України.

Спортивне свято для всіх, хто любить біг і Україну. У день державного прапора організатори події Top Runners запрошують привітати країну забігом у вишиванках на 5 або 10 кілометрів мальовничими доріжками чудового музею просто неба.

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Львів

Фермерський ярмарок на площі Ринок

Коли та де: 22 серпня на площі Ринок.

Фермерський ярмарок розпочне свою роботу з 22 серпня. Там усі охочі можуть придбати натуральні та свіжі сири, молочні продукти, фрукти, овочі, свіжу рибу, салати, мед зелень тощо. Буде смачно!

Lviv Ice Cream Market 2020

Коли та де: 23 – 24 серпня, Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

Усі любителі морозива зможуть скуштувати нові смаки та види холодного десерту на тематичному маркеті у Парку культури. У програмі також музичні сети та відпочинок у спеціальних зонах на свіжому повітрі.



Lviv Ice Cream Market 2020 / Фото Unsplash

Святковий концерт на Левандівці

Коли та де: 24 серпня, вулиця Повітряна, 20.

На Левандівці масове святкування Дня Незалежності 2020 відбудеться у культурно-мистецькому центрі "Супутник".

У програмі заходу: студія сучасного танцю MUEZ, Вокальна студія GRACE, Вокальна студія BLUE BLUEZ, Ірина Васечко, Ірина Корнай, Роксана Антонюк, Павло Поливода, Олександр Агашков, Олег Дроботій, SISTERS VOICE, Marcus Max, Анна Ласкар, Соломія Чубай.

Street Food на Сихові

Коли та де: 21 серпня, ринок "Шувар".

Зона Street Food працюватиме щодня, тож це прекрасне місце смачно відсвяткувати День Незалежності 2020. На ринку "Шувар" облаштували стильний простір для відпочинку, сцену, фотозону і майданчик для ярмарку з фермерськими та крафтовими продуктами.



Street Food на Сихові / Фото Unsplash

Харків

Концерт до Дня Незалежності на ХНАТОБу

Коли та де: 24 серпня, вулиця Сумська, 25.

У День Незалежності на святковому концерті відбудеться виступ артистів театру.

Екскурсія на ретро-трамваї

Коли та де: 24 серпня, Південний вокзал.

Покатушки на ретро-трамваї починаються від Південного вокзалу і там же закінчуються. Трамвай рухатиметься зі швидкістю 13 кіло метрів на годину і це прекрасна можливість добре роздивитися архітектуру і насолодитися поїздкою.

Цікаво Безпартійна хода ветеранів: що планують у День Незалежності України

Дніпро

21 серпня:

Святковий концерт до 29-ї річниці Незалежності України (площа біля Театру опери та балету).

23 серпня:

Моя маленька Незалежність. Свято у Зеленому Гаю.

24 серпня: