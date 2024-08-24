Святкування Дня Незалежності України 2024: як відзначають українці

Сьогодні, 24 серпня, Україна разом зі всім світом відзначає свій 33-й День Незалежності. Саме в цей день було ухвалено Акт проголошення незалежності України Верховною Радою України у 1991 році.

З нагоди державного свята у різних містах запланована низка подій. Про те, як в Україні та світі святкують День Незалежності – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як українці святкують День Незалежності

Привітання Володимира Зеленського

З нагоди Дня Незалежності України Володимир Зеленський звернувся до українського народу. Президент розпочав своє звернення з демонстрації краси нашої країни.

Так виглядає Незалежна. Так виглядає Україна. Наша земля, дана Богом, цілована сонцем, заколисана вітрами, загартована вогнем, захищена своїми синами й доньками. Так виглядає Україна,

– сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що українці завжди повертають борги, і ті, хто бажав лиха нашій землі, отримають його вдома з відсотками. Президент таким чином натякнув на ситуацію, що нині розгортається в Курській області.

У своєму привітанні Зеленський також згадав про Владіміра Путіна, заявивши, що "хворий дід" не буде диктувати свої "червоні лінії".

Не буде хворий дід з Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом йти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці, бо так працює незалежність,

– наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський також прокоментував події в Курській області, зауваживши, що світові ЗМІ вкотре підкреслюють здатність України дивувати, тоді як Росія діє у звичному для себе стилі. Він підкреслив, що ці події яскраво показують справжнє ставлення Кремля до свого народу, залишеного напризволяще, тоді як російські солдати мародерять власні магазини.

Президент підкреслив, що тільки українські військові знають справжні втрати Кремля на фронті, а також скільки зусиль і жертв докладають Сили оборони, щоб протистояти ворогу.

"Ви зберегли й бережете нашу незалежність. Я дякую кожному, хто допомагає нашим воїнам і нашій державі. Всім, хто живе і працює аби працювала і жила незалежність. Наші медики, наші рятувальники, наші пожежники, енергетики, наші волонтери й підприємці, поліцейські й фермери, залізничники, вчителі й учні. Всі українці та українки тут, українці та українки за кордоном, які допомагають, знаходять, відправляють необхідне, говорять світу про Україну. І всі, хто з Україною на тимчасово окупованих наших територіях. Всі українці та українки, чия сила немає кордонів, чия воля безмежна. Всі, кому я безмежно вдячний і сьогодні, і за кожен з 913 днів цієї війни", – подякував гарант.

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Привітання Миколи Олещука

Незалежність – це свобода, це право вибору, це культурні цінності, це право жити у власному домі на своїй землі,

– заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук

Він додав, що "справжня незалежність дається не легко" і додав, що українці постійно ведуть боротьбу іх імперіями, які хочуть захопити наші землі.

"Сотні років, зі зброєю в руках, з гарячим серцем! Даємо бій і в ці хвилини, і нині ми не самі. Нашу боротьбу за незалежність підтримує весь цивілізований світ, але тільки від нас залежить, яку Україну залишимо дітям та онукам", – наголосив Олещук.

На честь Дня Незалежності, командувач підписав французьку авіабомбу від свого імені та додав, що вона полетить за майбутнє України, нашу землю, свободу та Незалежність.

Командувач Повітряних сил підписав авіабомбу / Фото Миколи Олещука

Привітання від Кирила Буданова

До привітань із нагоди Дня Незалежності України приєднався і голова ГУР МО України Кирило Буданов.

Прийміть щирі вітання з нагоди найвеличнішого національного свята – Дня Незалежності України! В умовах повномасштабної війни ми ще більше відчуваємо його цінність. Пишаємося своїм народом, своєю мовою, багатовіковою історією і державою, яка визнана не лише в Європі, а й в усьому світі,

– написав він.

Очільник ГУР наголосив на тому, що в планах Росії було знищити "українську історію", втім, ворог зіткнувся із безпрецедентною відповіддю українських захисників на полі бою та тотальним спротивом українського народу.

Він також пригадав слова В'ячеслава Чорновола і заявив, що "настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі".

"Україна зробила свій вибір! Ми боремося й живемо, з гордістю називаючи себе громадянами України! Нехай цей святковий день ще більше єднає нас і додає впевненості й сил у справедливій боротьбі за незалежність нашої держави", – резюмував Буданов.

Привітання від Олександра Сирського

Своє привітання головнокомандувач ЗСУ України розпочав з того, що пригадав, як українці встали на захист своєї країни з перших днів війни.

Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни – коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний. Боротьба за нашу Незалежність триває – на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога,

– наголосив Сирський.

Він також додав, що незалежність українців – у нашій крові, у нашій люті до ворога, у помсті за кожного побратима і посестру.

"Наша Незалежність – у словах українського пророка Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…". Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу. Бо наша Незалежність – у нашій вірі в Перемогу. Перемогу, яка освятить її навіки", – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

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Привітання голови СБУ Василя Малюка

Малюк наголосив на тому, що від моменту свого створення, Служба безпеки боронить Незалежність України.

І хоч Незалежності України вже 33 роки, наша боротьба за неї досі триває. Тисячі українських захисників, зокрема і тих, хто служить у СБУ, щодня в бою виборюють право нашої держави на існування. Попри те, що Україна сформувала свої кордони і свободи ще у 1991 році, ми змушені відстоювати їх знову. І цього разу – вже зі зброєю в руках,

– заявив Малюк.

Він наголосив на тому, що війна змінила спецслужбу і тепер вона стала гнучкішою, технологічнішою та дієвішою.

Глава СБУ наголосив, що ніхто із полеглих не забутий, а за кожного побратима та посестру Україна помститься.

У цій боротьбі прагнемо одного: жити вільно і продовжувати будувати Незалежну Україну. Бажаю кожній українській родині щастя й добробуту, а нашій державі – мирного неба, швидкого відновлення та процвітання,

– резюмував Малюк.