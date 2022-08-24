Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо прибув до Києва

До столиці України 24 серпня прибув міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо. Його зустріли на залізничному вокзалі.

Про це повідомив сам очільник міністерства закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо. Що саме він відвідає у Києві – поки невідомо.

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Жуан Кравіньйо вже прибув до Києва

Маю честь бути в Києві в цей день, коли відзначають 31-у річницю Незалежності України, яку хотіла і не змогла знищити росія,

– заявив міністр.

Він також приніс послання солідарності, політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Португалії Україні.



Жуан Кравіньйо прибув до столиці 24 серпня / фото твіттер Жуан Кравіньйо



Жуана Кравіньйо зустріли на вокзалі / фото твіттер Жуана Кравіньйо

Португалія проти візових санкцій для росії

Португалія відмовилася запроваджувати заборону на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу. У міністерстві закордонних справ Португалії наголосили, що метою санкцій проти Москви не має бути покарання російського народу.

"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ", – мовиться у заяві.

Там додали, що Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС.

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