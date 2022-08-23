На День Незалежності буде сонячно та спекотно, але не всюди: прогноз погоди на 24 серпня
Погода в Україні у середу, 24 серпня, буде сонячною, малохмарною та спекотною у більшості регіонів. Лише на Заході країни синоптики попереджають про дощі з грозами.
Максимально повітря прогріється до +33 градусів. А "найпрохолодніше" 24 серпня буде на Заході – +27 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в усіх областях України синоптична ситуація буде однорідною – підвищений атмосферний тиск, сонячно, малохмарно та спекотно. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +28...+33 градусів.
Свіжіше на пару градусів буде у Карпатах, а спекотніше – на крайньому Сході. Є ймовірність хіба що локальних дощиків на Закарпатті та в Карпатах. У східних областях України та на південному сході пориви вітру досягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві на День Незалежності опадів не очікується. Сонячна, спекотна, справжня літня погода буде господарювати у столиці.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Весь день на Заході буде хмарним. Нічний дощ із грозою до ранку закінчиться. Однак він може повернутися ввечері. Температура повітря сягатиме +27...+29 градусів. На Сході ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть +32...+34 градуси.
Увесь день на Півночі небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +30...+32 градуси. На Півдні ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температура повітря складатиме +30...+32 градуси.
Увесь день у Києві триматиметься ясна погода. Без опадів, +30...+32 градуси.
Погода в містах України 24 серпня
Ужгород – +28...+30
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +28...+30
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +28...+30
Рівне – +29...+31
Житомир – +30...+32
Вінниця – +30...+32
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +30...+32
Суми – +28...+30
Полтава – +30...+32
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +32...+34
Харків – +31...+33
Київ – +30...+32
Прогноз погоди на 24 серпня / Фото Укргідрометцентру
У Луганську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.