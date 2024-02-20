10-ті роковини розстрілів на Майдані: по всій Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні 

Сьогодні, 20 лютого, українці вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, яких розстріляли на Майдані Незалежності десять років тому. У містах нашої держави пройшли траурні заходи з нагоди цього дня.

Як вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні в Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Херсоні, Одесі та в інших містах – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Київ

Зранку у вівторок, 20 лютого, багато гостей та жителів столиці ушанувують Героїв, які віддали життя під час Революції Гідності.

Українці залишають квіти та прапорці біля портретів людей, загиблих на Майдані Незалежності взимку 2014 року.

З 2014 року українців у світі знають як націю сильних і незламних людей. Українців, що віддали свої життя заради мирного європейського майбутнього. І ми маємо реалізувати мрії героїв, що загинули – Україна увійде до Європейського Союзу, як рівна серед рівних. І кожен свідомий українець має зробити задля цього все,

– наголосили в КМДА.

Також у Києві 18 лютого провели ходу пам'яті та відслужили панахиду на вшанування Героїв Небесної сотні. Її провели в Михайлівському Золотоверхому соборі.

У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото Валентина Поліщук

Кропивницький

У Кропивницькому вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Жителі міста принесли квіти до пам'ятної дошки Герою України Віктору Чміленку, який загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера під час Революції Гідності.

На центральній площі пам'ять учасників Революції гідності вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної сотні.

Жителі Кропивницького вшановують пам'ять загиблих під час Революції Гідності / Фото Кіровоградська ОДА

Дніпро

Сьогодні на Алеї героїв зібралися представники обласної та міської влади, духовенство, правоохоронці, рятувальники, військові, волонтери та небайдужі містяни. Вони вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Також була проведена жалобна панахида.

Дніпряни послухали запис, на якому Сергій Нігоян декламує вірш Тараса Шевченка. Він був активістом Майдану та загинув одним із перших.

Жителі Дніпра вшановують світлу пам'ять загиблих Героїв / Фото Дніпропетровська ОВА

Луганчани вшанували пам'ять загиблих Героїв

У Дніпрі на Алеї Захисників Луганщини луганчани взяли участь у тихій акції "Ангели пам’яті" з нагоди 10-х роковин загибелі Героїв Небесної Сотні.

Відомо, що акція розпочалась загальнонаціональною хвилиною мовчання, де присутні схилили голови у знак пам'яті та пошани перед загиблими воїнами російсько-української війни.

Згодом вони пов'язали на вітах ялин меморіальні саморобні янголи.

Жителі Луганщини вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні в Дніпрі / Фото Луганська ОВА

Чернігів

Щороку 20 лютого Україна згадує подвиг Героїв Небесної Сотні. 10 років тому понад сто людей віддали життя в боротьбі за демократичний вибір України та її європейське майбутнє.

Так, чернігівці прийшли покласти квіти до стели Небесної Сотні та вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

Найбільша втрата – життя найкращих. Найбільша ницість – посоромити їх пам'ять. Залишаємося гідними своїх героїв. Вклоняюся Героям Небесної Сотні,

– наголосили в Чернігівській ОВА.

Жителі Чернігова вшанували пам'ять Героїв / Фото Чернігівська міська рада, Чернігівська ОДА

Вінниця

У Вінниці на Майдані Небесної Сотні вшанували загиблих учасників Революції гідності. У місті військові, містяни та представники влади поклали квіти до Дерева Свободи.

Також вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Там зібрались понад пів сотні людей.

У Вінниці вшанували загиблих учасників Революції гідності: дивіться відео

Черкаси

Присутні поклали квіти та згадку про загиблих на Майдані в Києві під час масових розстрілів у грудні 2013 – лютому 2014 року.

Вони віддали своє життя за Україну в часи Революції Гідності. У переломний момент нашої історії. Коли українці сказали своє чітке "ні!" намаганням забрати в нас право на свій шлях. Максим Горошишин, Юрій Паращук, Юрій Пасхалін, Андрій Саєнко, Віктор Чернець, Віталій Смоленський і Василь Сергієнко – герої-черкащани з Небесної Сотні. Наша гордість назавжди!,

– зазначив Ігор Табурець, голова Черкаської ОВА.

Вшанували світлу пам'ять полеглих біля меморіалу "Борцям за волю України".

В Черкасах вшанували пам'ять загиблих в часи Революції Гідності / Фото Черкаська ОВА

Закарпаття

На площі Народній в Ужгороді, біля пам'ятного знака борцям за свободу і незалежність України, поклали лампадки й хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих та подвиг учасників Революції гідності.

Лампадки до памʼятного знаку борцям за свободу і незалежність України поклали сьогодні студенти, члени Молодіжної ради при Закарпатській ОВА та представники місцевої влади.

Ці трагічні події стали символом незламності та єдності нашого народу і нагадуванням того, якою є ціна свободи. Схиляємо голови перед героями, які самовіддано протистояли тиранії заради європейського майбутнього України,

– зазначив Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА.

Херсон

До десятої річниці вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні у Херсоні відбулась тиха акція "Янголи пам'яті". Так, білих паперових янголів розвісили на Алеї Героїв у середмісті.

Щороку жителі Херсону щороку беруть участь у тихій акції. Про це розповіла "Суспільному" начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська. Цього року вони знову долучилися до цієї акції попри безпекову ситуацію і постійні обстріли міста.

Одеса

В Одесі 20 лютого також вшанували загиблих учасників Революції гідності. До пам’ятного знака Героям Небесної Сотні біля будівлі облдержадміністрації поклали квіти.

До цього пам’ятного знака поклали квіти представник міської та обласної влад, військові та містяни. Присутні також запалили лампадки.

В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні / Фото ОВА

Донецьк

Очільники Донеччини та Луганщини поклали квіти до пам'ятних знаків Героїв Небесної Сотні. Про це повідомив Артем Лисогор, голова Луганської ОВА. Він розповів, що під час поїздки в зону бойових дій долучився до Акції зі вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні на Донеччині

Відомо, що він спільно з донецьким колегою Вадимом Філашкіним та представниками правоохоронних структур поклали квіти до пам’ятних знаків.

На Донеччині вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото Луганська ОВА

Львів

Сьогодні, 20 лютого, у Львові на Личаківському кладовищі покладанням квітів вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Громадськість, родини Героїв Небесної Сотні, представники влади, військових та силових структур поклали квіти та лампадки біля могил Героїв, які загинули під час Революції Гідності, а також біля могил генерала Сергія Кульчицького, полковника Андрія Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, – йдеться у повідомленні Львівської ОВА.

Відомо, що опісля духівництво провело панахиду за загиблими Героями.

Львів'яни прийшли вшанувати пам'ять загиблих під час Революції Гідності / Фото Максим Козицький

Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Майдану

У 2024 році ми вшановуємо 10 річницю з дня розстрілів на Майдані. Президент нашої держави переконаний, що у 2014-му українців спробували вбити лише тому, що вони зробили вибір бути вільними.

"Десять років тому українців спробували вбити у власній країні лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії", – вказано в повідомленні президента.

Зазначимо, що президент Зеленський був з першою леді Оленою. Подружжя запалило свічки та поставило їх біля Меморіалу Небесній Сотні. Розташований він на вулиці Інститутській, що неподалік від Майдану Незалежності.