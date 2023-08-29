Дякуємо за життя й майбутнє: як у День пам'яті у містах України вшановували полеглих захисників

В Україні 29 серпня – День пам'яті захисників України. Цього дня ми вшановуємо пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу нашої держави.

Урочисті заходи відбулися у різних містах України. Як це було, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Полтава

У Полтаві біля Свято-Успенського собору ПЦУ та пам'ятника Іванові Мазепі провели панахиду за загиблими воїнами. Також поблизу храму встановили інсталяції з соняшників, синьо-жовтих прапорів, відпрацьованих боєприпасів, а також – речей військових. Окрім того, провели виставку тематичних картин.

Також панахиду провели на Алеї Героїв. Там зібралися рідні та друзі загиблих воїнів.



Інсталяція з соняшників у Полтаві / Суспільне



У місті провели панахиду за загиблими / Суспільне



Люди принесли квіти до Алеї Героїв / Суспільне Люди принесли квіти до Алеї Героїв / Суспільне

Рівне

У Рівному у пам'ять про героїв також принесли соняшники. У місцевій ОВА наголосили, що саме через соняшникові поля пролягав шлях українських воїнів у 2014 році. Тоді Росія, як завжди, порушила домовленості й розстріляла колону українських героїв.

Соняшники для героїв / Рівненська ОВА

Житомир

У Житомирі відбувся пам'ятний захід, під час якого вшанували загиблих воїнів. До знаку "Захисникам України у війні з російським агресором" принесли квіти. Зокрема, червоні троянди. Участь в урочистостях взяли представники місцевої влади, ЗМІ та місцеві жителі.

Як у Житомирі вшанували загиблих героїв / Житомирська ОВА

Чернівці

У Чернівцях відбулася молитва за полеглих героїв. На могили воїнів поклали соняшники, які стали символом цього трагічного дня. У Чернівецькій ОВА наголосили, що українці не мають права забути, ми маємо пам'ятати кожного та кожну.

З 29-м серпня пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді українських військових московські нелюди підступно розстріляли, коли вони колонами проходили "зеленим коридором", – мовиться у повідомленні.

Шлях героїв пролягав через соняшникові поля.

Як минув День пам'яті захисників України у Чернівцях / Чернівецька ОВА

Суми

У Сумах траурна церемонія відбулася на Алеї Слави Баранівського кладовища. Туди прийшли близькі загиблих, представники місцевої влади, воїни. До пам'ятного знаку принесли квіти. Окрім того, загиблих вшанували хвилиною мовчання.

У місцевій ОВА наголосили, що не Україна почала цю війну. Однак Україна її завершить – перемогою.

Вшанування героїв у Сумах / Сумська ОВА

Дніпро

У Дніпрі також вшанували загиблих героїв. У центрі міста відбувся молебень за упокій воїнів. Люди принесли квіти й лампадки.

"Ті, хто до останнього бився на полі бою, тепер навічно закарбовані в наших спогадах. Кожна втрата залишає в серцях порожнечу, яку нічим не заповнити", – мовиться у повідомленні Дніпровської ОВА.

Вшанування героїв у Дніпрі / Дніпровська ОВА

Львів

У Львові місцеві жителі та гості міста прийшли на Марсове поле, де ховають загиблих героїв.



Львів'яни прийшли на Марсове поле / Львівська ОВА

Одеса

В Одесі церемонія вшанування героїв відбулася на одному з місцевих цвинтарів. Окрім того, відбулася церемонія освячення нового Козацького Хреста.

Церемонія вшанування героїв в Одесі / ​Одеська ОВА

Миколаїв

У Миколаєві також відбулася церемонія вшанування загиблих героїв. Участь у ній взяли представники місцевої влади, правоохоронці та місцеві жителі. У центрі міста зробили зворушливу інсталяцію.

Вшанування героїв у Миколаєві: дивіться відео

Київ

У Києві пам'ять загиблих героїв вшанували представники МВС та Нацполіції. Окрім того, вони принесли квіти до могил загиблого керівництва МВС.

Вшанування героїв у Києві / МВС

Херсон

У Херсоні квіти принесли до "Меморіального комплексу "Бузковий гай" пам'яті захисників Херсона". Полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Окрім того, на цвинтарі Геологів виклали герб з лампадок.

Вшанування героїв у Херсоні / Херсонська МВА

Харків

У Харкові люди прийшли на місце, де у перші дні повномасштабного вторгнення розташовувалися сили ТрО. Російські окупанти розбомбили це місце 2 березня авіабомбами. Сьогодні туди прийшли люди, яким вдалося вижити, та рідні загиблих.



Люди вшанували загиблих / Анна Черненко для 24 Каналу

Також люди прийшли на місцеву Алею слави. Там ховають героїв, які віддали своє життя за Україну.



Алея слави у Харкові / Анна Черненко для 24 Каналу

Володимир Зеленський вшанував загиблих героїв

Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів у Києві.

Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України,

– наголосив український лідер.

Зеленський вшанував пам'ять героїв: дивіться відео

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих захисників та захисниць. Вічна пам'ять!