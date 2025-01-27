Їх залишилося зовсім небагато: Зеленський про 80-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

Володимир Зеленський 27 січня разом з представниками 60 держав взяв участь у церемонії вшанування в Освенцимі. Заходи були присвячені 80-й річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України. Зазначається, що церемонія вшанування відбулася на території Державного музею Аушвіц-Біркенау в Польщі.

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Політики вшанували 80-річчя визволення Аушвіц-Біркенау

За словами Володимира Зеленського, людей, які вижили в концтаборі Аушвіц, залишилося зовсім небагато. Однак в цей день вони говорили до лідерів майже 60 країн і до всього світу.

Про те, якими безжальними можуть бути люди, чий розум отруєний ненавистю. Про те, через що довелося пройти в'язням таборів. І про те, як вони були звільнені 27 січня 80 років тому,

– написав глава держави.

Президент України додав, що для тисяч євреїв, що вижили, цей день став другим днем народження. Але мільйони людей загинули.

За словами Зеленського, сьогодні разом зі світом Україна вшановує пам'ять жертв Голокосту й засуджує нацизм.

Кожен, хто вкладається у ненависть, програє. Кожен, хто рятує життя, отримає вдячність світу,

– підсумував він.

Світові лідери вшанували 80-річчя визволення Аушвіц-Біркенау / Фото: Володимир Зеленський