Активісти руху "Жовта Стрічка" запустили сотні паперових літачків на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином вони привітали захисників з Днем Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".

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Як активісти привітали захисників України?

Учасники руху "Жовта стрічка" запустили сотні паперових літачків у Донецьку, Луганську, Бердянську, Маріуполі, Мелітополі, Алчевську. Вони вітають кожного військового пілота, кожного техніка, інженера, розвідника, які воюють за спільну свободу і спільне майбутнє України.

Паперові літачки як символ очікування й віри: дивіться фото "Жовтої стрічки"

Також активісти здійснили привітання в Криму.

Ялта, Севастополь, Сімферополь, Євпаторія, Бахчисарай, Саки, Керч: весь Кримський півострів чекає на українську авіацію,

– написали у "Жовтій стрічці".

Кримський півострів чекає на українську авіацію: дивіться фото активістів

Паперові літачки, за словами активістів, є символом очікування й віри в тих, хто боронить українське небо. Вони – нагадування, що над українськими містами знову літатиме українська авіація.

"Ваша робота – безмежно цінна і безмежно гріє наші серця. Дякуємо вам, що боретеся за нас. Разом до перемоги – і повної деокупації кожного кілометру української території", – сказали представники руху.