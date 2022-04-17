День пожежної охорони: у ДСНС показали видовищний ролик про роботу вогнеборців

17 квітня 2022 , 08:16
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС України

Відважні українські пожежники щодня ризикують життям, ліквідовуючи загорання під обстрілами російських окупантів. 17-го квітня вони відзначають своє професійне свято – День пожежної охорони.

Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у своїх соцмережах опублікувала видовищний ролик про відважних українських вогнеборців.

Варте уваги ДСНС – котики: як ілюстратори бачать хоробрих українських захисників

У ДСНС дотепно обіграли власну абревіатуру, описавши силу пожежників:

  • Д – дієві;
  • С – самовіддані;
  • Н – незламні;
  • С – сміливі.

Дивіться відео з нагоди Дня пожежної охорони:

Може зацікавити – Розмінування дуже небезпечної протипіхотної міни співробітником ДСНС: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема