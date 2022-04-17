День пожежної охорони: у ДСНС показали видовищний ролик про роботу вогнеборців
17 квітня 2022 , 08:16Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Відважні українські пожежники щодня ризикують життям, ліквідовуючи загорання під обстрілами російських окупантів. 17-го квітня вони відзначають своє професійне свято – День пожежної охорони.
Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у своїх соцмережах опублікувала видовищний ролик про відважних українських вогнеборців.
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У ДСНС дотепно обіграли власну абревіатуру, описавши силу пожежників:
- Д – дієві;
- С – самовіддані;
- Н – незламні;
- С – сміливі.
Дивіться відео з нагоди Дня пожежної охорони:
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