З днем Росії привітали дві країни, вони її територію і поділять, – Шейтельман

Росія "святкувала" свій день 12 червня. Країну-агресорку привітали Північна Корея і Білорусь, які зрештою можуть і поділити її територію.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, символічним є розташування Росії між цими двома країнами.

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"У росіян є вибір: стати як Білорусь або як Північна Корея. Це, мабуть, справедливо, що Росія розташована географічно між ними. Вона ж і політично, і соціально перебуває між цими країнами", – сказав Шейтельман.

Яке майбутнє може чекати Росію: дивіться відео

У майбутньому Білорусь і Північна Корея можуть поділити між собою територію Росії. Одні росіяни скажуть, що є справжніми азійцями. Усе, що за Уралом, стане частиною Північної Кореї. А інші скажуть, що є європейцями й стануть Московською областю Білорусі.

Чим є Росія натепер

"Сьогодні Росія – це держава навпаки. Там нагороджують убивць і мародерів", – зазначив Шейтельман.

На думку політтехнолога, країна-агресорка вже має статус failed state.

Як минув день Росії: коротко

Традиційно день Росії завершується запуском феєрверків. Але чомусь цьогоріч вирішили обійтися без них. Влада навіть не поінформувала людей, що збирається скасувати святковий салют.

Російський диктатор з келихом ігристого вина заявив, що Україна нібито б'є по гуманітарних і житлових об'єктах. Свій цинізм Владімір Путін виявив під час спілкування з лауреатами держпремій після вручення медалей у Кремлі до дня Росії.

Заступник голови ради безпеки Росії зробив короткий допис у соцмережах. Дмітрій Медвєдєв виклав відфотошоплену фотографію Києва з російським триколором замість українського прапора.

Секретар РНБО Олексій Данілов не залишив це без уваги. Він підготував Медвєдєву особливий подарунок – гамівну сорочку.

Неспроможна держава (англ. failed state) – це держава, яка не може підтримувати своє існування як життєздатна політична та економічна одиниця. Це також держава, яка стає некерованою й недостатньо легітимною в очах міжнародної спільноти з огляду на розпад державної влади.