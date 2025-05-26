Зеленський встановив 27 травня Днем Сил спецоперацій ЗСУ
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.
- Цей день обрано на честь операції 2014 року, коли спецпризначенці звільнили новий термінал Донецького аеропорту.
27 травня стане новою знаковою датою для українських воїнів. Саме цього дня вшановуватимуть бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ – відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на указ президента №346/2025. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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День ССпО відзначатимуть 27 травня
Саме цього дня у 2014 році спецпризначенці брали участь в операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту та підняли над ним український прапор.
У документі №346/2025 від 26 травня наголошується, що це рішення ухвалено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів ССпО, а також започаткування нових військових традицій. Відтепер щороку 27 травня в Україні відзначатимуть День Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Окремим наказом командувача ССпО генерал-майора Олександра Трепака, 29 липня визначено як день памʼяті полеглих бійців Сил спеціальних операцій.