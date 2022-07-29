Козаки-характерники сучасного війська: як вітали воїнів Сил спеціальних операцій

Війська Сил спеціальних операцій відзначають свій професійний день 29 липня. Одну з наймолодших, проте наймайстерніших складових ЗСУ вітали, як політики, так і їхні колеги по зброї.

Усі щирі слова для бійців у День ССО зібрав в одному матеріалі 24 канал. Девізом цих військ, зауважимо, є слова князя Святослава "Іду на Ви".

Актуально Ворог намагався наступати на Донбасі, але відступив: карта бойових дій станом на 29 липня

Це – приклад військової доблесті та честі, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ССО сучасними козаками-характерниками. За легендою, вони могли перетворюватись на вовків та руками відбивати стріли.

ССО – це добре навчені та мотивовані військові, здатні вести підривну діяльність у тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти або захоплювати важливих заручників. ССО – одні з наймолодших, але при цьому й одні з найпотужніших сил ЗСУ,

– наголосив Резніков.

Міністр наголосив, що ССО виконують цілий спектр найскладніших завдань, багато з яких – у тилу. Перші Starstreak, Brimstone, які надали західні партнери, почали використовувати саме військові спецоперацій.

ССО – це сталеві воїни

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада наголосила: військові спецоперацій – завжди навіть трішки більше, аніж "на нулі". Ніхто не бачить їхніх облич та не знає імен, важко їх впізнати у цивільному одязі, проте ССО – це сталеві люди.

Зі святом побратимів привітали і в Сухопутних військах ЗСУ. Знайшли щирі слова для воїнів і в Службі безпеки.

Ваш день народження став днем жалоби для ворогів України! Нищимо разом російських загарбників і звільняємо наші території!

– закликали у СБУ.

Про них ходять легенди та знімають фільми, – ГУР Міноборони

У Головному управлінні розвідки Міноборони зауважили, що саме ССО є героями легенд, про них знімають фільми та пишуть книги. У ГУР наголосили, що під час повномасштабної війни Сили спецоперацій стали воїнами нової формації з особливою філософією.

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Ще більше привітань від побратимів:

В 95 окремій десантно-штурмовій бригаді побажали ССО залишатись завжди неушкодженими та повертатись з завдань у повному складі.

Приєднались до привітань і в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бережіть себе та бийте ворогів, – Козицький

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що саме ССО виконали на початку липня завдання на острові Зміїний. А про всі подвиги героїв можна буде дізнатись лише після перемоги.

Здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту, пошук та евакуація ув'язнених і полонених, психологічні операції – невелика частина того, що відомо про роботу цих воїнів,

– пояснив Козицький.

З шостою річницею від дня створення привітав ССО і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що головний принцип Сил спецоперацій – перевага якості над кількістю. Для росіян – Сили спецоперацій стали справжнім нічним жахіттям.

Робота ССО на війні з агресором / Відео Сергія Гайдая:

Дивіться у відео – як ювелірно працюють ССО:

Сили спеціальних операцій заснували у 2016 році. До ССО входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.