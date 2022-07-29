Козаки-характерники сучасного війська: як вітали воїнів Сил спеціальних операцій
Війська Сил спеціальних операцій відзначають свій професійний день 29 липня. Одну з наймолодших, проте наймайстерніших складових ЗСУ вітали, як політики, так і їхні колеги по зброї.
Усі щирі слова для бійців у День ССО зібрав в одному матеріалі 24 канал. Девізом цих військ, зауважимо, є слова князя Святослава "Іду на Ви".
Актуально Ворог намагався наступати на Донбасі, але відступив: карта бойових дій станом на 29 липня
Це – приклад військової доблесті та честі, – Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ССО сучасними козаками-характерниками. За легендою, вони могли перетворюватись на вовків та руками відбивати стріли.
ССО – це добре навчені та мотивовані військові, здатні вести підривну діяльність у тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти або захоплювати важливих заручників. ССО – одні з наймолодших, але при цьому й одні з найпотужніших сил ЗСУ,
– наголосив Резніков.
Міністр наголосив, що ССО виконують цілий спектр найскладніших завдань, багато з яких – у тилу. Перші Starstreak, Brimstone, які надали західні партнери, почали використовувати саме військові спецоперацій.
ССО – це сталеві воїни
25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада наголосила: військові спецоперацій – завжди навіть трішки більше, аніж "на нулі". Ніхто не бачить їхніх облич та не знає імен, важко їх впізнати у цивільному одязі, проте ССО – це сталеві люди.
Зі святом побратимів привітали і в Сухопутних військах ЗСУ. Знайшли щирі слова для воїнів і в Службі безпеки.
Ваш день народження став днем жалоби для ворогів України! Нищимо разом російських загарбників і звільняємо наші території!
– закликали у СБУ.
Про них ходять легенди та знімають фільми, – ГУР Міноборони
У Головному управлінні розвідки Міноборони зауважили, що саме ССО є героями легенд, про них знімають фільми та пишуть книги. У ГУР наголосили, що під час повномасштабної війни Сили спецоперацій стали воїнами нової формації з особливою філософією.
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Ще більше привітань від побратимів:
- В 95 окремій десантно-штурмовій бригаді побажали ССО залишатись завжди неушкодженими та повертатись з завдань у повному складі.
- Приєднались до привітань і в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Бережіть себе та бийте ворогів, – Козицький
Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що саме ССО виконали на початку липня завдання на острові Зміїний. А про всі подвиги героїв можна буде дізнатись лише після перемоги.
Здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту, пошук та евакуація ув'язнених і полонених, психологічні операції – невелика частина того, що відомо про роботу цих воїнів,
– пояснив Козицький.
З шостою річницею від дня створення привітав ССО і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що головний принцип Сил спецоперацій – перевага якості над кількістю. Для росіян – Сили спецоперацій стали справжнім нічним жахіттям.
Робота ССО на війні з агресором / Відео Сергія Гайдая:Зверніть увагу! Сили спеціальних операцій заснували у 2016 році. До ССО входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.
Дивіться у відео – як ювелірно працюють ССО: