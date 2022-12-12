Смерть воює на нашому боці: чому українці не мають називати ЗСУ "сонечками"

Вони вам не сонечки. Виросле покоління прекраснодушних убивць, чудових у своєму пофігізмі й очманілих у своїй дволикості. Улюбленці Бога.

Особливі серед звичайних

Людина-у-пікселі стоїть у черзі до банкомату, трясеться в поїзді, бурчить у магазині і балакає по телефону, і ось так, по-хорошому – вона нічим не відрізняється від тебе та мене. Такі ж руки, ноги, забитий ніс, пачка "Вінстона", залишки зарплати на картці та рахунок за комуналку. Один в один – якби я не бачив їх тут, у Києві та в інших містах моєї прекрасної країни.

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Ми живемо у світі, де усміхнений чорнявий хлопець із безглуздим чубчиком вбиває людей. Де літній і грузний дядько, який затиснув у жовтих зубах бичок, відправляє шматки гарячого металу, що рвуть чуже тепле тіло на крапельки. Де нудний, білобрисий механ віртуозно заправляє "беху" в поворот за посадкою, а мерзенний, уїдливий і вічно незадоволений навідник наживляє вагнерівську "еспешку", кашляючи і хриплячи від радості.

Ми маємо справу з людьми, яким приносить задоволення слово "влучив", хоча це "влучиив" – насправді чиясь смерть на тому кінці лінії повітря, що швидко вистигає.

Зло, що бореться за добро

Цільноковані зубасті тварюки, які цілують своїх дітей і тут же, через кілька днів короткої відпустки, вбивають таких запеклих, неймовірно крутих, тактичних і тренованихсуперспецназівців системи Кадочникова. Тихо, спокійно, з легкою посмішкою, з кавою та під мати з радійки.

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Смерть ходить у капцях, палить "червоні" і воює на нашому боці, і джин адреналінового божевілля, який курирує "сили та засоби, задіяні у протидії російській агресії", любить посидіти з нею, випити по піісяшці військового "Шабо", обматюкати штабних і домовитися про спільні дії.

Вони вам не сонечки – вони злі й досвідчені сволоти, які люблять і вміють вбивати. Саме цим вони й добрі, і вони – на нашому боці. Зі святом, Сухопутко.