"Відповідь проста": у ПЦУ чітко сказали, коли цьогоріч відзначати Миколая
Джерело:пресслужба ПЦУ
У Православній церкві України роз'яснили вірянам, що дати відзначення всіх зимових свят цьогоріч залишаються тими ж, що і минулого року. Відповідно свято Миколая буде 19 грудня.
У ПЦУ роз'яснили, коли у 2022-му відзначатимуть Миколая
Попри те, що Православна Церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня, рішення про зміну календаря не було ухвалене, тому дати й залишаються такими, як і раніше. Про це пояснили у ПЦУ.
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Багато вірян нині цікавляться, у який день цьогоріч відзначатимемо свято на честь святителя Миколая Чудотворця: 6 чи 19 грудня? Коротка відповідь проста: 19 грудня,
– зазначили у ПЦУ.
Коли відзначати православні зимові свята у 2022 році:
- 19 грудня – святителя Миколая Чудотворця;
- 7 січня – Різдво Христове;
- 14 січня – святителя Василія Великого;
- 19 січня – свято Хрещення Господнього.
Різдво 25 грудня: що кажуть у ПЦУ
У ПЦУ також нагадали, що враховуючи суспільний запит та повномасштабну війну, Священний Синод дозволяє, аби богослужіння за чином свята Різдва Христового проводилися 25 грудня. Утім, є умова – відповідне рішення мають спільно ухвалювати настоятелі церкви та громади.
Водночас у Православній Церкві зауважують, що таке богослужіння не замінює служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.
Якщо богослужіння на честь Різдва Христового звершується 25 грудня, то через єпархіальні управління до Київської Митрополії необхідно передати письмову інформацію про кількість учасників. Це необхідно для того, аби з'ясувати реальну церковну потребу під час ухвалення рішення стосовно переходу на новоюліанський календар.
Якою буде цьогорічна новорічна ялинка в Києві
Близько двох місяців у столиці точилися дискусії щодо того, чи актуально у воєнний час та в умовах необхідних відключень світла встановлювати новорічну ялинку. Наприкінці листопада місцева влада та компанія, що організовує новорічне свято заявили, що ялинці таки бути.
Однак при цьому ялинка буде оздоблена "без новорічного пафосу". Як відомо, вона живитиметься від генераторів. І від них влада планує встановити точки зарядки для телефонів.
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