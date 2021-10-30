Це означає, що будь-яка агітація опинилася під забороною. Також за день до виборів під заборону потрапляє політична реклама у будь-якому її прояві.

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Що заборонено робити у день тиші

Згідно з законом, цього дня можна лише розповсюджувати інформацію, яка стосується процесу виборів, про порядок голосування, нюанси законодавства тощо.

Під заборону потрапляють:

розповсюдження агітаційних та рекламних матеріалів;

зустрічі з виборцями, мітинги та концерти на підтримку кандидатів.

поширення будь-яких листівок, газет та плакатів, які мають ознаки агітації;

публічні заклики голосування за кого-небудь;

оприлюднення соціологічних досліджень, пов'язаних із виборами;

публічна оцінка діяльності кандидатів;

встановлення агітаційних наметів.

Як можуть покарати порушників

Проведення агітації у день тиші, згідно з законодавством, є адміністративним порушенням. Для громадян покарання за це становить від 510 до 850 гривень, а для посадовців – від 850 до 1360 гривень штрафу.

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