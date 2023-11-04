До дня залізничника: у центрі Києва експонують обстріляний вагон евакуаційного потяга з Ірпеня

У Києві на Михайлівській площі встановили вагон евакуаційного поїзда з Ірпеня, який обстріляли окупанти у березні 2022 року. Інсталяцію приурочено до дня залізничників, аби подякувати за їхню роботу під час війни.

У пресслужбі "Укрзалізниці" нагадали, що під час наступу російської армії на Київ на початку березня минулого року залізниця стала єдиною можливістю на порятунок з Ірпеня та навколишніх населених пунктів.

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Як відбувався порятунок з Ірпеня

Евакуаційні потяги виконували по 3 рейси на добу, починаючи з 28 лютого по 5 березня минулого року. Залізницею виїхали понад 10 тисяч жителів із блокованого військами росіянами Ірпеня.



Евакуація з Ірпеня у березні 2022 року / Фото з фейсбуку "Укрзалізниці"

Росіяни обстріляли поїзд

Російські війська обстріляли поїзд 5 березня, коли він прямував за людьми з Києва до Ірпеня. Тоді снаряд зруйнував колію, а вагони посікло уламками. Унаслідок обстрілу зійшли з рейок два вагони потяга. На щастя, обійшлося без потерпілих. Після цього обстрілу було вирішено проводити евакуацію з Ірпеня автобусами.

Інсталяція вдячності "залізним" людям

Сьогодні кияни та гості столиці можуть на власні очі побачити ушкодження вагона ірпінського евакуаційного поїзда. Інсталяція на Михайлівській площі триватиме до 26 листопада.

Вагон обстріляного поїзда поставили у центрі Києва / Фото з фейсбуку "Укрзалізниці"



Росіяни атакували поїзд, коли той саме їхав по людей / Фото з фейсбуку "Укрзалізниці"

. День залізничника в Україні відзначають щороку 4 листопада.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав залізничників із їхнім професійним святом. Він наголосив, що залізниця – це 220 тисяч людей, які, попри будь-які небезпеки, працюють для того, щоб могла працювати держава, суспільство, економіка.