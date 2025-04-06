День жалоби за жертвами у Кривому Розі: у низці міст приспустили прапори та скасували розваги

В Україні через ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло багато людей, оголосили День жалоби у неділю, 6 квітня. У містах та областях приспускають прапори та скасовують розважальні заходи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію, віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу та місцеву владу інших регіонів.

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У яких областях оголосили жалобу

Київська міська держадміністрація повідомила, що у столиці сьогодні, 6 квітня, приспустили прапори і заборонили проведення розважальних заходів. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також зазначав, що у місті будуть скасовані розважальні заходи.

Крім того, триденну жалобу за загиблими у Кривому Розі та Харкові оголосили у Харківські області. Місцеві театри та торгові центри теж скасували проведення заходів. Задля вшанування пам'яті жертв також скасували всі вистави в одеських театрах.

У Калуші Івано-Франківської області скасували два концерти на знак жалоби за загиблими від російської атаки на Кривий Ріг. Жителі Кривого Рогу продовжують нести квіти та іграшки до місця атаки, на дитячий майданчик.

В знак солідарності міста та села України оголошують у себе на місцях дні жалоби за загиблими у Кривому Розі. Щоб підтримати містян після страшної атаки, сьогодні в громадах по всій країні, а в деяких – завтра і післязавтра, будуть приспущені прапори та перенесені розважальні заходи,

– заявив Кулеба в етері телемарафону.

Нагадаємо, напередодні Львів, Полтава, Кропивницький, Вінниця, Черкаси, Рівне, Житомир, Харків та Конотоп також оголосили День жалоби за загиблими.