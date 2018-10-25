День автомобіліста в Україні щороку святкують в останню неділю жовтня. У 2018 році цей день припадає на 28 жовтня. Це офіційне свято всіх працівників дорожньо-транспортної галузі – не лише тих, хто за кермом.

Офіційно День автомобіліста і дорожника, або День водія, як його називають в народі, святкують в Україні з 1993 року. Це свято заснували, щоб показати важливість роботи працівників автотранспорту та дорожної галузі – наскільки вони спрощують наше життя і роблять його зручнішим.

Читайте також: Чи гарний з тебе водій: тест

Головними винуватцями свята є професійні водії – шофери автобусів, трамваїв, тролейбусів, вантажівок тощо. Також День автомобіліста стосується людей, які обслуговують транспортні засоби та займаються їхнім виробництвом – шиномонтажників, автослюсарів, механіків, автомобільних інженерів і конструкторів, керівників і співробітників транспортних підприємств.

Водночас сьогодні День автомобіліста святкують не лише професійні водії чи працівники автодорожньої галузі, а й любителі – всі, хто водить машину. Тож 28 жовтня не забудьте привітати зі святом усіх знайомих водіїв і причетних до автомобільної галузі.



З Днем автомобіліста!