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      День автомобіліста 2018: коли святкують в Україні

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      День автомобіліста 2018 в Україні
      День автомобіліста 2018 в Україні / pexels.com

      День автомобіліста в Україні щороку святкують в останню неділю жовтня. У 2018 році цей день припадає на 28 жовтня. Це офіційне свято всіх працівників дорожньо-транспортної галузі – не лише тих, хто за кермом.

      Офіційно День автомобіліста і дорожника, або День водія, як його називають в народі, святкують в Україні з 1993 року. Це свято заснували, щоб показати важливість роботи працівників автотранспорту та дорожної галузі – наскільки вони спрощують наше життя і роблять його зручнішим.

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      Головними винуватцями свята є професійні водії – шофери автобусів, трамваїв, тролейбусів, вантажівок тощо. Також День автомобіліста стосується людей, які обслуговують транспортні засоби та займаються їхнім виробництвом – шиномонтажників, автослюсарів, механіків, автомобільних інженерів і конструкторів, керівників і співробітників транспортних підприємств.

      Водночас сьогодні День автомобіліста святкують не лише професійні водії чи працівники автодорожньої галузі, а й любителі – всі, хто водить машину. Тож 28 жовтня не забудьте привітати зі святом усіх знайомих водіїв і причетних до автомобільної галузі.

      День автомобіліста 2018 Україна
      З Днем автомобіліста!

      Теги: Новини України Традиції Новини культури
      Джерело: 24 канал
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